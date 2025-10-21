Рус

Позбавите себе щастя: суворі заборони 21 жовтня

Наталія Дума
Прати в цей день заборонено
Віряни відвідують храми цього дня

Сьогодні, 21 жовтня, християни східного обряду вшановують пам’ять преподобного Іларіона Великого. До переходу на новоюліанський церковний календар, святого згадують 3 листопада.

Іларіон народився приблизно в 291 році поблизу міста Газа в Палестині, у родині язичників. Освіту він здобував в Александрії — культурному та освітньому центрі свого часу. Там він вперше долучився до християнської віри й прийняв Хрещення.

У молоді роки Іларіон почув про подвижника Антонія Великого і вирушив до нього в пустелю, аби навчитися чернечому життю. Після певного часу в пустелі Іларіон повернувся до Палестини. Там він роздав маєток убогим, став жити в суворій аскезі в пустелі біля Маіума. Він заснував чернечі спільноти, а його подвижницький приклад вважається одним із засадників монашого життя в Палестині.

Традиції та прикмети 21 жовтня

У день пам’яті Іларіона Великого християни згадують його життєвий подвиг — молитовне усамітнення, пост, внутрішню боротьбу. У богослужінні читаються спеціальні молитви, тропар і кондак святому.

  • ясна погода 21 жовтня — зима буде м’якою;
  • погода в цей день хмарна — скоро будуть заморозки;
  • листя не опало з дерев — сніг випаде нескоро;
  • зранку іній — до ясної, але холодної погоди.

Що не можна робити 21 жовтня

  • починати важливі справи — цей день несприятливий для "першого кроку";
  • сваритися, конфліктувати — так можна "привернути біду" на зиму;
  • жінкам прати і вивішувати білизну — вважалося, що так вони позбавляють себе щастя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що другий місяць осені багатий на свята. Ми підготували для вас календар важливих подій на жовтень 2025.

