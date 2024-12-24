Сколько в Украине стоят дрова и где дороже всего

На стоимость влияет ряд факторов

В Украине отопительный сезон в самом разгаре, однако не все украинцы имеют централизованное отопление. И некоторые обогревают дом дровами, стоимость которых не так уж низка.

"Телеграф" расскажет, сколько сейчас стоят дрова в Украине и где их дешевле покупать. Заметим, не на всех порталах указаны единицы измерения по определенной цене, однако обычно дрова продают в кубических метрах (кб. м).

В Украине есть много сайтов, где можно заказать дрова и их стоимость зависит от вида дерева, порублены ли они на бревна и качества. Дрова, которые не порублены на отдельные брусья и с примесями опилок стоят дешевле. Также влажная древесина имеет низкую цену, однако ее вес больше.

В среднем на рынке можно приобрести 1 кб. м дров за сумму от 900 до 4000 грн. Чаще всего продают дрова дуба и плодовых деревьев, но есть и другие виды. Некоторые продавцы даже в объявлениях дров указывают, что их товар имеет документы и продажи законны с учетом принятого закона об ограничении количества дров в частных усадьбах.

Стоимость дров в западных и северных регионах обычно ниже, однако бывают и исключения. А вот в центральных областях, где не столь распространено отопление углем, цена может быть завышена, однако все зависит от поставщика.

Напомним, что стоимость отопления дома дровами стартует от 100 грн и зависит от многих факторов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит отапливать дом углем в Украине и выгоднее ли это, чем использовать дрова.