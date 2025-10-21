Не только обогреватель: 6 неожиданных способов избавиться от сырости в квартире

Важно держать влажность под контролем, пока по квартире не расползлась плесень

В связи с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру в Украине перенесли начало отопительного сезона. По последним данным, теплоснабжение может быть запущено по всем областям в течение 10 дней, но окончательное решение будут принимать органы самоуправления. Между тем, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях зафиксировали морозы и оледенения.

Когда температура в помещении опускается ниже 18 градусов, влажность естественно повышается, что не только создает дискомфорт, но и может привести к появлению плесени. "Телеграф" решил рассказать как позаботиться о микроклимате самостоятельно.

1. Проветривайте недолго, но часто

Кажется, что открывать окна в холодную погоду — плохая идея, но короткое проветривание на 5–10 минут несколько раз в день помогает снизить количество влаги в воздухе. Эффективнее всего — устроить сквозняк, чтобы воздух полностью обновился.

2. Используйте осушитель или кондиционер

Бытовой осушитель — самый надежный способ удержать влажность на уровне 40–60%. Если прибора нет, подойдёт кондиционер с функцией осушения (Dry Mode). Включенный на несколько часов, он способен собрать до литра воды из воздуха.

3. Поможет локальный обогрев

Обогреватели, тепловентиляторы или даже электрическая плита во время работы сушат воздух. Главное — не перегревать комнату и не ставить приборы слишком близко к стенам или мебели, чтобы не пересушить материалы.

4. Обратите внимание на бытовые источники влаги

Готовка, стирка, сушка белья — все это повышает влажность. Старайтесь накрывать кастрюли во время варки, пользоваться вытяжкой или открывать окно. Белье лучше сушить в ванной с открытой дверью или на балконе.

5. Поглотители влаги из подручных средств

Если специальной техники нет, помогут абсорбенты — обычная соль, сода или рис. Насыпьте их в открытые емкости и расставьте по углам комнаты. Они впитают лишнюю влагу из воздуха, после чего их можно просто заменить.

6. Не забывайте про вентиляцию

Проверьте, работают ли вентиляционные каналы на кухне и в ванной. Поднесите к решетке лист бумаги: если его притягивает — тяга есть. Если нет, стоит прочистить шахту или обратиться в специализированную службу.

Поддерживать сухость в квартире важно не только для комфорта, но и для здоровья. Влажность и плесень могут спровоцировать аллергии, астму и другие проблемы с дыханием. Даже без центрального отопления уровень влажности можно контролировать — главное, не дожидаться, пока на стенах появятся темные пятна.

Ранее мы рассказали, как спасти холодильник и продукты во время отключения света. Главное как можно реже его открывать во время отсутствия электричества.