Не тільки обігрівач: 6 несподіваних способів позбутися вогкості в квартирі

Важливо тримати вологість під контролем, поки по квартирі не розповзлася пліснява

У зв’язку із російськими атаками на енергетичну інфраструктуру в Україні перенесли початок опалювального сезону. За останніми даними, теплопостачання може бути запущене по всіх областях протягом 10 днів, але остаточне рішення прийматимуть органи самоврядування. Тим часом у Закарпатській та Івано-Франківській областях зафіксували морози та заледеніння.

Коли температура в приміщенні опускається нижче 18 градусів, вологість природно підвищується, що не тільки створює дискомфорт, а може призвести до появи цвілі. "Телеграф" вирішив розповісти як подбати про мікроклімат самостійно.

1. Провітрюйте недовго, але часто

Здається, що відкривати вікна за холодної погоди — погана ідея, але коротке провітрювання на 5–10 хвилин кілька разів на день допомагає знизити кількість вологи в повітрі. Найефективніше — влаштувати протяг, щоб повітря повністю оновилося.

2. Використовуйте осушувач або кондиціонер

Побутовий осушувач — найнадійніший спосіб утримати вологість на рівні 40-60%. Якщо приладу немає, підійде кондиціонер із функцією осушення (Dry Mode). Увімкнений на кілька годин, він здатний зібрати до літра води з повітря.

3. Допоможе локальний обігрів

Обігрівачі, тепловентилятори або електрична плита під час роботи сушать повітря. Головне — не перегрівати кімнату і не ставити прилади надто близько до стін чи меблів, щоб не пересушити матеріали.

4. Зверніть увагу на побутові джерела вологи

Готування, прання, сушіння білизни – все це підвищує вологість. Намагайтеся накривати каструлі під час варіння, користуватися витяжкою або відчиняти вікно. Білизну краще сушити у ванній кімнаті з відкритими дверима або на балконі.

5. Поглиначі вологи з підручних засобів

Якщо спеціальної техніки немає, допоможуть абсорбенти – звичайна сіль, сода чи рис. Насипте їх у відкриті ємності та розставте по кутах кімнати. Вони вберуть зайву вологу з повітря, після чого їх можна замінити.

6. Не забувайте про вентиляцію

Перевірте, чи працюють вентиляційні канали на кухні та у ванній. Піднесіть до ґрат лист паперу: якщо його притягує — тяга є. Якщо ні, варто прочистити шахту або звернутися до спеціалізованої служби.

Підтримувати сухість у квартирі важливо не лише для комфорту, а й для здоров’я. Вологість та пліснява можуть спровокувати алергії, астму та інші проблеми з диханням. Навіть без центрального опалення рівень вологості можна контролювати — головне, не чекати, доки на стінах з’являться темні плями.

Раніше ми розповіли, як врятувати холодильник та продукти під час відключення світла. Головне якнайрідше його відкривати під час відсутності електрики.