Не только "штопор": как его еще можно красиво назвать украинским

Есть и украинские слова с аналогичным значением

Украинский язык с каждым днем становится все популярнее, однако многие аутентичные слова забываются и нуждаются в популяризации. К примеру, многие используют слово "штопор", не зная, что есть и другие украинские слова, какими его можно назвать.

Заметим, что само слово "штопор" произошло от "stopper", и его употребление ни в коем случае не является ошибкой. Однако, как объясняет популяризатор украинского языка Андрей Шимановский, есть и другие украинские слова с аналогичным значением.

Итак, слово "штопор" в украинском языке можно заменить на "коркотяг". Также Шимановский предлагает слово "вивертка" , однако его нет в современных украинских словарях, и не нашлось в примерах с украинской литературы.

Вот пара примеров, как слово "коркотяг" употребляются в предложении:

Ніж теж буде вельми придатний у поході: в ньому є шило, коркотяг, долото, маленькі ножиці, навіть одкривачка на консерви!

Місько знову плюнув на шибу. Потер долонею ніс, що був затканий як стара цигарниця, і мав враження, що до носа вкручувано коркотяг.

Кроме того, стоит знать, что слово "бокал" можно заменить на "келих" или "чара", в то время как слово "сомелье" заменяется украинским "виняр". Также следует помнить, что вино "відкорковується", а не "відкривається".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно по-украински сказать "ярость" и почему "ярість" — это суржик.