Будете иметь проблемы с деньгами: что категорически запрещено делать 23 октября

В этот четверг, 23 октября, православные христиане и греко-католики, согласно новоюлианскому церковному календарю, чтят память апостола Иакова. По старому стилю этот праздник приходился на 5 ноября.

По литургическому календарю он известен как "брат Господень", поскольку, по церковной традиции, был сыном святого Иосифа Обручника и воспитывался вместе с Иисусом Христом. Иаков сыграл ключевую роль в ранней Христовой Церкви – он председательствовал на Иерусалимском соборе, где решался вопрос принятия язычников в христианство.

По преданию, он прибыл с проповедью в Иудею и погиб мученической смертью около 62 года из-за своей открытой веры. Он стал первым апостолом, пострадавшим за веру и признанным мучеником.

Традиции и приметы 23 октября

Апостола Иакова в Украине традиционно уважают как покровителя пчеловодов — в этот день хозяйки готовили блюда с медом, а пчеловоды завершали подготовку ульев к зиме. В народе этот календарный день был связан с переходом от осени к зиме.

если день теплый и солнечный – зима будет мягкой;

ветрено в этот день – ждите суровую зиму;

на березах еще есть листья — зима будет поздней.

Теплый день 23 октября предвещает мягкую зиму.

Что нельзя делать 23 октября

давать и брать взаймы деньги — считается, что это принесет неудачу и привлечет проблемы;

ссориться, сплетничать – дома долго будет плохая атмосфера;

начинать новые дела – они завершатся неудачей;

делать ремонт, в том числе одежды – можно навлечь проблемы.

