Матимете проблеми з грошима: що категорично заборонено робити 23 жовтня

У народі цей день вважається часом переходу від осені до зими

Цього четверга, 23 жовтня, православні християни та греко-католики, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять апостола Якова. За старим стилем це свято припадало на 5 листопада.

За літургійним календарем він відомий як "брат Господній", оскільки, за церковною традицією, був сином святого Йосипа Обручника і виховувався разом із Ісусом Христом. Яків відіграв ключову роль у ранній Христовій Церкві — він головував на Єрусалимському соборі, де вирішувалося питання прийняття язичників у християнство.

За переказами, він прибув із проповіддю до Юдеї та загинув мученицькою смертю близько 62 року через свою відкриту віру. Він став першим апостолом, який постраждав за віру і був визнаний мучеником.

Традиції та прикмети 23 жовтня

Апостола Якова в Україні традиційно шанують як покровителя бджолярів — цього дня господині готували страви з медом, а бджолярі завершували підготовку вуликів до зими. У народі цей календарний день пов’язували з переходом від осені до зими.

якщо день теплий і сонячний — зима буде м’якою;

вітряно в цей день — чекайте на сувору зиму;

на березах ще є листя — зима буде пізньою.

Що не можна робити 23 жовтня

давати і брати в борг гроші — вважається, що це принесе невдачу і притягне проблеми;

сваритися, пліткувати — вдома довго буде погана атмосфера;

починати нові справи — вони завершаться невдачею;

робити ремонт, в тому числі одягу — можна накликати проблеми.

