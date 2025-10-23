Матимете проблеми з грошима: що категорично заборонено робити 23 жовтня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У народі цей день вважається часом переходу від осені до зими
Цього четверга, 23 жовтня, православні християни та греко-католики, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять апостола Якова. За старим стилем це свято припадало на 5 листопада.
За літургійним календарем він відомий як "брат Господній", оскільки, за церковною традицією, був сином святого Йосипа Обручника і виховувався разом із Ісусом Христом. Яків відіграв ключову роль у ранній Христовій Церкві — він головував на Єрусалимському соборі, де вирішувалося питання прийняття язичників у християнство.
За переказами, він прибув із проповіддю до Юдеї та загинув мученицькою смертю близько 62 року через свою відкриту віру. Він став першим апостолом, який постраждав за віру і був визнаний мучеником.
Традиції та прикмети 23 жовтня
Апостола Якова в Україні традиційно шанують як покровителя бджолярів — цього дня господині готували страви з медом, а бджолярі завершували підготовку вуликів до зими. У народі цей календарний день пов’язували з переходом від осені до зими.
- якщо день теплий і сонячний — зима буде м’якою;
- вітряно в цей день — чекайте на сувору зиму;
- на березах ще є листя — зима буде пізньою.
Що не можна робити 23 жовтня
- давати і брати в борг гроші — вважається, що це принесе невдачу і притягне проблеми;
- сваритися, пліткувати — вдома довго буде погана атмосфера;
- починати нові справи — вони завершаться невдачею;
- робити ремонт, в тому числі одягу — можна накликати проблеми.
Раніше "Телеграф" розповідав, які державні та професійні свята відзначатимуть українці у жовтні. Ми підготували для вас календар важливих подій на другий місяць осені.