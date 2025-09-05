Улыбка Джокера. В Тик Ток набирает обороты опасный тренд среди подростков

Молодежь стремится изменить внешность, забывая о последствиях

В сети завирусился опасный тренд с подрезкой губ. Многие подростки уже показали результаты, которые шокируют пользователей.

В Тике Ток уже несколько недель вирусится новый тренд среди подростков. Он может стоить молодежи не просто внешности, а даже жизни.

Ведь речь идет о так называемой подрезке уголков рта. Условно говоря, подростки делают себе что-то вроде улыбки Джокера. В основном этот тренд повторяют и распространяют девушки, пытающиеся сделать рот больше.

Подрезанные углы рта у девушки

Подрезанные углы рта у девушки

Однако этот тренд достаточно опасен, ведь его выполняют дома, не стерильным инструментом и без каких-либо знаний. Так называемая подрезка рта – это пластическая операция, которую иногда делают женщины в больницах. Но такое вмешательство дома может закончиться не просто шрамами и испорченной внешностью, но и тяжелыми осложнениями. В частности, может начаться загнивание раны, формирование большого рубца или даже поражение мышц бактериями. Открытая рана в области рта, где наибольшая концентрация условно патогенной микрофлоры, достаточно опасна.

Многие пользователи в сети удивлены таким трендом и не понимают, зачем его повторять. Ведь сделать рот шире можно с помощью макияжа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в секонд-хенде, где довольно часто покупают одежду подростки, их может укусить опасное насекомое.