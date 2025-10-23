Найчастіше зустрічається в Одесі та Харкові: звідки в Україні взялося прізвище "Путін"
Серед українців теж є носії цього злощасного прізвища
Прізвище "Путін" відоме на весь світ, проте, на жаль, завдяки такій особистості як російський диктатор володимир путін. Однак це не "споконвічно російське" прізвище, і носії його живуть також і в Україні.
"Телеграф" вирішив розібратися, що означає це прізвище, яким людям його давали, а також скільки його носіїв живе в Україні, — і в яких містах перебуває більшість із них.
Є кілька версій, чому людині в давні віки могли дати прізвище "Путін":
- скорочення від колись популярних імен Путіло, Путя та Путята, які давали дітям як друге ім’я, крім того, що було отримано при хрещенні;
- так називали дітей, які народилися у дорозі, під час подорожі чи переїзду;
- так могли називати людей, яким не сиділося на місці, і які постійно були в дорозі за родом діяльності;
- прізвище "Путін" могло утворитися від слова "путній".
Згідно з даними сервісу "Рідні", в Україні мешкає 93 особи з прізвищем "Путін" та 128 осіб з прізвищем "Путіна", — більшість з них живуть у Харкові, Одесі, Осокорівці, Кропивницькому, Києві. Ще близько 500 українців носять прізвища "Путінцев" та "Путінцева", найбільше їх зареєстровано в Донецьку, Києві, Сімферополі, Харкові та Дніпрі.
