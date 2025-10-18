Никогда не кладите это рядом с картофелем. Агроном раскрыл секреты хранения

Фермер поделился уловками хранения урожая

Картофель — очень популярный в Украине корнеплод, без него невозможно представить украинскую кухню. Многие выращивают его собственноручно или закупают на всю зиму — есть несколько правил хранения картошки, чтобы она не сгнила и не проросла.

Об этом в Facebook рассказал агроном Ярослав Мазур. Он отметил, что правильное хранение важно как для столового картофеля, так и для того, который пойдет на посадку в следующем году.

Сортировка

Перед тем как заложить корнеплод на хранение, картофель надо рассортировать: отдельно мелкий, средний и большой. Поврежденный или подгнивший картофель необходимо удалить.

Просушивание

После выкопки картошка должна хорошо просохнуть перед тем, как она будет заложена для хранения. Агроном рекомендует оставить выкопанній картофель на 7–10 дней в сухом затененном месте. Это поможет кожуре стать более крепкой и клубни лучше будут сохраняться.

Температура и влажность

Картофель должен храниться в диапазоне +2…+4 градусов. Если будет теплее — клубни начнут прорастать, более низкая температура грозит тем, что картошка подмерзнет и станет непригодной к употреблению. Также важна влажность, она должна быть на уровне 85–90%. Если воздух слишком сухой, фермер рекомендует поставить рядом ведро с влажным песком или опилками.

Картофель

Доступ воздуха

Картошку нельзя хранить в герметичных мешках, она должна "дышать". Лучше всего разложить клубни в деревянные ящики, сетки или ведра с отверстиями.

Что нельзя хранить рядом с картофелем

Важен и выбор "соседей", опытные хозяева никогда не кладут рядом с картофелем яблоки или лук. Они ускоряют прорастание.

