"Это часть блюда". На прилавке в супермаркете Днепра увидели "усатый деликатес" (видео)

Украинцы уже шутят о "живом протеине"

В Днепре люди увидели необычного "посетителя" в продуктовом магазине. Ведь в отделе с китайской едой ползал таракан.

Соответствующее видео уже завирусилось в сети. Инцидент произошел в торговом центре "Мост-Сити".

По словам автора видео, таракана увидели в продуктовом супермаркете "Варус". На кадрах хорошо видно, как большой рыжий таракан лежит на прилавке с едой. Насекомое расположено сверху стекла, но его наличие может свидетельствовать о более широкой проблеме. Ведь обычно тараканы могут образовывать немалые колонии достаточно быстро. Кроме того, таракан — это серьезное нарушение санитарных норм.

В комментариях пользователи писали, что таких тараканов достаточно много по всему торговому центру. Кто даже говорил, что видел насекомых в отделах с одеждой и обувью. Были среди комментариев и шутки о том, что таракан просто "свежий протеин". А также писали, что "насекомое ожило" и выскользнуло из упаковки. Здесь отсылка к азиатской кухне, где иногда употребляют в пищу разных насекомых.

Напомним, недавно в кассе самообслуживания в "Эпицентре" увидели мышь. Украинцы в шутку прозвали ее работницей года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети смеются над очередным пушистым "кассиром" в "Авроре". Кота на кассе на днях заметили в Кременчуге Полтавской области.