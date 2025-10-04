"Крепкое, как кирпич?". Оригинальный тюнинг авто в Киеве насмешил украинцев (видео)

Украинцы уже шутят о профессии владельца авто

На улицах Украины довольно часто случаются курьезные ситуации, веселящие украинцев. В этот раз в столице заметили необычный автомобиль.

Соответсвующее видео распространяют местные паблики. Отмечается, что речь идет об авто, якобы обшитом кирпичом.

На видео показано довольно старое авто марки Volvo, которое имеет интересный тюнинг. Ведь вся машина выглядит так, будто ее сделали из кирпича и цемента. Автор видео даже простучал рукой по ней и складывается впечатление якобы это действительно кирпичная машина. Однако вероятность того, что владелец креативно подошел к оклейке пленкой, все же есть.

Интересно, что в комментариях пользователи отмечали, что этот автомобиль называют крепким как кирпич, поэтому такой тюнинг выглядит очень кстати. Были люди, которые писали, что этому кирпичному авто уже десять лет и оно якобы представляет компанию по малярно-штукатурным работам. Однако точно не известно, действительно ли это так. Некоторые пользователи добавляли, что встретить такой автомобиль на дороге довольно страшно, особенно если произойдет ДТП.

Напомним, недавно сверхмощный лимитированный Lamborghini увидели в Киеве. В Украине таких машин две, вторую видели в Одессе. В мире Lamborghini Urus от Mansory может быть до 50 экземпляров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине готовят более жесткие наказания за нарушение ПДД.