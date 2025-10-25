"Алло, это нервные клетки? Вы пропадаете". Лучшие мемы и шутки с котиками за неделю

Шутили и об отоплении, и о ценах

Почти каждая неделя с февраля 2022 года для украинцев тяжелее предыдущей, особенно сейчас. Ведь в Украине уже несколько дней действуют почасовые графики отключений и не проходит дня без российских атак.

Именно поэтому "Телеграф" решил поделиться несколькими остроумными мемами с котиками за эту неделю. Они точно подарят хоть на пару минут хорошее настроение. Особенно учитывая, что большинство из них актуальны как никогда.

В первую очередь выделим тему отопления, которая уже в последние недели стоит достаточно остро. Пока украинцы не могут греть руки о батареи, потому что они холодные, а вот о домашних любимцах — можно. В некоторых дома, есть своя трушная котельная как говорится. Были мемы, где вспоминали школу или аллергию на домашних питомцев.

В некоторых шутках не обошли уже привычное для кошатников раннее пробуждение, потому что хвостик хочет завтракать, и ничего, если на часах только 5 утра. Отдельно отметим мем о влиянии медитации на кота и звонок нервным клеткам. Не стоит забывать и о наболевшей теме цен, ведь в супермаркетах можно увидеть особые выражения лица.

Напомним, что украинцы продолжают шутить о переводе часов на зимнее время. Ведь дополнительный час сна приятно, но лучше бы вернуться на 15 лет назад.

Ранее "Телеграф" делился подборкой лучших мемов из "Холостяка", стартовавшего 17 октября.