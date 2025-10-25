"Алло, це нервові клітини? Ви пропадаєте". Найкращі меми та жарти з котиками за тиждень

Жартували і про опалення, і про ціни

Майже кожен тиждень з лютого 2022 року для українців важчий за попередній, особливо зараз. Адже в Україні вже кілька днів діють погодинні графіки відключень та не минає і дня без російських атак.

Саме тому "Телеграф" вирішив поділитись кількома дотепними мемами з котиками за цей тиждень. Вони точно подарують хоч на пару хвилин гарний настрій. Особливо враховуючи те, що більшість з них актуальні як ніколи.

Насамперед виділимо тему опалення, яка вже останні тижні стоїть досить гостро. Наразі українці не можуть гріти руки об батареї, бо вони холодні, а от об домашніх улюбленців — можна. У декого вдома, є своє трушна котєльня як то кажуть. Були меми, де згадували школу чи алергію на домашніх улюбленців.

В деяких жартах не оминули вже звичне для кошатників раннє пробудження, бо хвостик хоче снідати, і нічого, якщо на годиннику тільки 5 ранку. Окремо відзначимо мем про вплив медитації на кота та дзвінок нервовим клітинам. Не слід забувати й про наболілу тему цін, адже у супермаркетах можна побачити особливі вирази обличчя.

Нагадаємо, що українці продовжують жартувати про переведення годинників на зимовий час. Адже додаткова година сну приємно, але краще повернутися б на 15 років назад.

