"Пойду бухать с Шариком". Украинцев развеселила новая вкусняшка для питомцев

Стоимость одной бутылочки до 300 грн

Владельцев домашних любимцев, в том числе собак, очень развеселило пиво и вино для животных, которое уже продают в Украине. Стоимость такого удовольствия до 300 грн.

Соответствующий курьез завирусился в сети. Отметим, что пиво и вино для собак продают в зоомагазине "MasterZoo".

Вино для собак – это фактически бульон с разными добавками. Ведь в составе вода, черная морковь (натуральная), карамель (натуральная), ароматизаторы, лимонная кислота, настой цветов бузины, настой женьшеня и консерванты. Стоимость такого напитка 299 грн за 250 мл. Производитель называет это полезной добавкой.

Вино для собак

Что касается собачьего пива, то это тоже бульон, но с другим наполнителем. В частности: вода, солодовый экстракт (содержит ячмень), лопух, пузырь, одуванчик, крапива, ройбуш, натуральный куриный ароматизатор (0,1%), лимонная кислота и консервант. Пиво продается в бутылках по 250 мл за 299 грн.

Пиво для собак

Добавим, что напитки выглядят довольно интересно, ведь разлиты по темно-коричневым бутылкам с соответствующими крышками. Однако в сети это ноу-хау вызывало шутки. Многие пользователи писали, что после этого придется кодировать собаку или создавать соответствующие диспансеры. Были вопросы и о сигаретах для животных, а также алкоголизме. Некоторые добавляли, что теперь "пойдуть бухать с Шариком".

