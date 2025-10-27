Можете потерять счастье: что категорически запрещено делать 27 октября

В этот день нельзя нарушать обещания

В понедельник, 27 октября, по новому стилю верующие чествуют Нестора Летописца. До введения новоюлианского календаря это происходило 9 ноября.

Нестор родился около 1056 года. Его постриг в монахи игумен Стефан в 1074-1075 годах. Нестор увлекался сочинением летописей. Он разбирался в истории, литературе, греческом языке и богословии.

Нестор Летописец, изображение uapc.te.ua

Нестор прославился как автор "Повести временных лет". Это произведение, составленное из архивных летописей, событий и народных преданий. Кроме этого, он создал произведение "Житие святых князей Бориса и Глеба и Феодосия Печерского". Нестор умер около 1114 года в Киево-Печерской лавре, где его и похоронили.

Традиции и приметы 27 октября

Верующие молятся в этот день к Нестору, чтобы он помог в работе, делах и новых начинаниях. В народе в этот день давали обещания, которые нужно было выполнить в течение года.

Падает дождь – зима будет теплой.

На небе нет звезд – скоро будет холодно.

Заметили туман – будет хорошая погода.

Что нельзя делать 27 октября

Нельзя нарушать обещания , потому что потеряете благополучие.

, потому что потеряете благополучие. Запрещено говорить о ком-то плохом и ссориться — не будете счастливы.

Нельзя отказывать в помощи.

