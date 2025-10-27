Можете втратити щастя: що категорично заборонено робити 27 жовтня

У цей день не можна порушувати обіцянки

У понеділок, 27 жовтня, за новим стилем віряни вшановують Нестора Літописця. До запровадження новоюліанського календаря це відбувалося 9 листопада.

Нестор народився близько 1056 року. Його постриг у ченці ігумен Стефан у 1074—1075 роках. Нестор захоплювався складанням літописів. Він був обізнаним в історії, літературі, грецькій мові та богослов'ї.

Нестор Літописець, зображення uapc.te.ua

Нестор прославився як автор "Повісті минулих літ". Це твір, складений з архівних літописів, тогочасних подій та народних переказів. Окрім цього, він створив твір "Житіє святих князів Бориса і Гліба й Феодосія Печерського". Нестор помер близько 1114 року у Києво-Печерській лаврі, де його і поховали.

Традиції та прикмети 27 жовтня

Віряни моляться у цей день до Нестора, аби він допоміг у роботі, справах і у нових починаннях. У народі у цей день давали обітниці, які треба було виконати протягом року.

Падає дощ — зима буде теплою.

На небі немає зірок — скоро буде холодно.

Помітили туман — буде хороша погода.

Що не можна робити 27 жовтня

Не можна порушувати обіцянки , бо втратите достаток.

, бо втратите достаток. Заборонено казати про когось щось погане та сваритися — не будете щасливі.

Не можна відмовляти у допомозі.

