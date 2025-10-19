День отца в Украине не празднуют 19 октября

День отца – семейный праздник, в который ежегодно чествуют своих пап. Некоторые поздравляют своих родных людей в третье воскресенье октября, однако эта дата ошибочна.

Дело в том, что в октябре День отца отмечают в России. Праздник утвердил на официальном уровне кремлевский диктатор Владимир Путин в 2021 году. В этом году дата празднования в стране-оккупанта приходится на 19 октября. Поскольку в этот день отмечают День отца в России, не стоит поддерживать эту традицию, потому что у нее нет ничего общего с Украиной.

В Украине же День отца отмечают в третье воскресенье июня. На государственном уровне праздник установил в 2019 году пятый президент Украины Петр Порошенко. Инициативу подала американка миссис Додд из штата Вашингтон. Ее отец был вдовцем и вырастил шестерых детей. Таким образом женщина предложила чествовать своих пап, введя для этого отдельный праздник.

Отец с дочерью, фото Freepik

В 1966 году президент США Линдон Джонсон объявил День отца национальным праздником, который отмечают в третье воскресенье июня. С тех пор из США эту традицию переняли европейские, африканские и азиатские страны.

Кроме этого, в Украине есть неофициальный праздник, посвященный отцам — Всенародный День отца. Его отмечают в третье воскресенье сентября.

День отца – это хороший повод поблагодарить своих близких за заботу, поддержку и воспитание. Обычно этот день дети проводят со своими папами, дарят им презенты и выражают свою благодарность.

