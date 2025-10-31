Категорически запрещено делать это 31 октября, чтобы не потерять денежную удачу
Узнайте, почему в этот день нельзя есть мясо и давать деньги взаймы
В последний день октября 2025 года христиане в Украине, согласно церковному календарю, вспоминают апостолов из числа 70-ти: Стахия, Амплия и других. Они были учениками Христа.
Среди самых почитаемых святых 31 октября — мученик Епимах Александрийский, пострадавший в 250 году за свою преданность Церкви. В этот день также вспоминают преподобных Спиридона и Никодима — просфорников Киево-Печерской Лавры, которые служили, выпекая хлеб для богослужений.
В старину в это время наши предки заготавливали мясо на зиму — разделывали дичь и хранили ее в самых холодных местах, где оно могло сохраняться свежим до весны. Женщины же занимались домашними делами: устраивали большую уборку, вязали теплую одежду.
Что нельзя делать 31 октября
- Давать деньги в долг — вернуть их будет очень трудно.
- Общаться с малознакомыми людьми — к большим неприятностям.
- Есть мясо животных — можно столкнуться с трудностями и проблемами.
Народные приметы 31 октября
- Солнечная погода – к сильному ветру.
- Воробьи громко чирикают – к теплу.
- Запел снегирь — скоро наступит зима.
- Солнце садится в тучу — к осадкам.
У кого именины 31 октября
Сегодня именины отмечают Анатолий, Иван, Петр, Артемий, Николай, Леонид, Сергей и Алексей.
Праздники и события 31 октября
- Хэллоуин (Halloween)
- Международный день Чёрного моря (International Black Sea Day)
- Международный день хоккейного вратаря
- Всемирный день лемура (World Lemur Day)
- Всемирный день городов
- День семи миллиардов (Day of Seven Billion)
- День темной материи (Dark Matter Day)
