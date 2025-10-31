Категорически запрещено делать это 31 октября, чтобы не потерять денежную удачу

Узнайте, почему в этот день нельзя есть мясо и давать деньги взаймы

В последний день октября 2025 года христиане в Украине, согласно церковному календарю, вспоминают апостолов из числа 70-ти: Стахия, Амплия и других. Они были учениками Христа.

Среди самых почитаемых святых 31 октября — мученик Епимах Александрийский, пострадавший в 250 году за свою преданность Церкви. В этот день также вспоминают преподобных Спиридона и Никодима — просфорников Киево-Печерской Лавры, которые служили, выпекая хлеб для богослужений.

В старину в это время наши предки заготавливали мясо на зиму — разделывали дичь и хранили ее в самых холодных местах, где оно могло сохраняться свежим до весны. Женщины же занимались домашними делами: устраивали большую уборку, вязали теплую одежду.

Что нельзя делать 31 октября

Давать деньги в долг — вернуть их будет очень трудно.

Общаться с малознакомыми людьми — к большим неприятностям.

Есть мясо животных — можно столкнуться с трудностями и проблемами.

Народные приметы 31 октября

Солнечная погода – к сильному ветру.

Воробьи громко чирикают – к теплу.

Запел снегирь — скоро наступит зима.

Солнце садится в тучу — к осадкам.

У кого именины 31 октября

Сегодня именины отмечают Анатолий, Иван, Петр, Артемий, Николай, Леонид, Сергей и Алексей.

Фото: freepik

Праздники и события 31 октября

Хэллоуин (Halloween)

Международный день Чёрного моря (International Black Sea Day)

Международный день хоккейного вратаря

Всемирный день лемура (World Lemur Day)

Всемирный день городов

День семи миллиардов (Day of Seven Billion)

День темной материи (Dark Matter Day)

Напомним, что с субботы в Украине начинает править ноябрь. Ранее "Телеграф" писал, какие праздники и сколько выходных будет в этом месяце.