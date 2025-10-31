Категорически запрещено делать это 31 октября, чтобы не потерять денежную удачу

Укр

Конец осени отмечается в пятницу, 31 октября
Узнайте, почему в этот день нельзя есть мясо и давать деньги взаймы

В последний день октября 2025 года христиане в Украине, согласно церковному календарю, вспоминают апостолов из числа 70-ти: Стахия, Амплия и других. Они были учениками Христа.

Среди самых почитаемых святых 31 октября — мученик Епимах Александрийский, пострадавший в 250 году за свою преданность Церкви. В этот день также вспоминают преподобных Спиридона и Никодима — просфорников Киево-Печерской Лавры, которые служили, выпекая хлеб для богослужений.

В старину в это время наши предки заготавливали мясо на зиму — разделывали дичь и хранили ее в самых холодных местах, где оно могло сохраняться свежим до весны. Женщины же занимались домашними делами: устраивали большую уборку, вязали теплую одежду.

Что нельзя делать 31 октября

  • Давать деньги в долг — вернуть их будет очень трудно.
  • Общаться с малознакомыми людьми — к большим неприятностям.
  • Есть мясо животных — можно столкнуться с трудностями и проблемами.

Народные приметы 31 октября

  • Солнечная погода – к сильному ветру.
  • Воробьи громко чирикают – к теплу.
  • Запел снегирь — скоро наступит зима.
  • Солнце садится в тучу — к осадкам.

У кого именины 31 октября

Сегодня именины отмечают Анатолий, Иван, Петр, Артемий, Николай, Леонид, Сергей и Алексей.

Праздники и события 31 октября

  • Хэллоуин (Halloween)
  • Международный день Чёрного моря (International Black Sea Day)
  • Международный день хоккейного вратаря
  • Всемирный день лемура (World Lemur Day)
  • Всемирный день городов
  • День семи миллиардов (Day of Seven Billion)
  • День темной материи (Dark Matter Day)

