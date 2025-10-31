Рус

Категорично заборонено робити це 31 жовтня, щоб не втратити грошову удачу

Тетяна Кармазіна
Читать на русском
Кінець осені відзначається у п’ятницю, 31 жовтня
Кінець осені відзначається у п'ятницю, 31 жовтня

Дізнайтеся, чому цього дня не можна їсти м’ясо і давати гроші у борг

В останній день жовтня 2025 року християни в Україні, згідно з церковним календарем, згадують апостолів з-поміж 70-ти: Стахія, Амплія та інших. Вони були учнями Христа.

Серед найшанованіших святих 31 жовтня — мученик Єпімах Олександрійський, який постраждав у 250 році за свою відданість Церкві. Цього дня також згадують преподобних Спиридона та Никодима – проскурників Києво-Печерської Лаври, які служили, випікаючи хліб для богослужінь.

У давні часи наші пращури заготовлювали м’ясо на зиму — обробляли дичину і зберігали її в найхолодніших місцях, де воно могло зберігатися свіжим до весни. Жінки ж займалися домашніми справами: влаштовували велике прибирання, в'язали теплий одяг.

Що не можна робити 31 жовтня

  • Давати гроші у борг — повернути їх буде дуже важко.
  • Спілкуватися з малознайомими людьми — до великих неприємностей.
  • Їсти м’ясо тварин — можна натрапити на труднощі та проблеми.

Народні прикмети 31 жовтня

  • Сонячна погода – на сильний вітер.
  • Горобці голосно цвірінькають — до тепла.
  • Заспівав снігур — незабаром настане зима.
  • Сонце сідає в хмару — до опадів.

У кого іменини 31 жовтня

Сьогодні іменини відзначають Анатолій, Іван, Петро, Артемій, Микола, Леонід, Сергій та Олексій.

Фото: freepik

Свята та події 31 жовтня

  • Геловін (Halloween)
  • Міжнародний день Чорного моря (International Black Sea Day)
  • Міжнародний день хокейного воротаря
  • Всесвітній день лемура (World Lemur Day)
  • Всесвітній день міст
  • День семи мільярдів (Day of Seven Billion)
  • День темної матерії (Dark Matter Day)

Нагадаємо, що із суботи в Україні починає правити листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.

