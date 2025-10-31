Категорично заборонено робити це 31 жовтня, щоб не втратити грошову удачу
Дізнайтеся, чому цього дня не можна їсти м’ясо і давати гроші у борг
В останній день жовтня 2025 року християни в Україні, згідно з церковним календарем, згадують апостолів з-поміж 70-ти: Стахія, Амплія та інших. Вони були учнями Христа.
Серед найшанованіших святих 31 жовтня — мученик Єпімах Олександрійський, який постраждав у 250 році за свою відданість Церкві. Цього дня також згадують преподобних Спиридона та Никодима – проскурників Києво-Печерської Лаври, які служили, випікаючи хліб для богослужінь.
У давні часи наші пращури заготовлювали м’ясо на зиму — обробляли дичину і зберігали її в найхолодніших місцях, де воно могло зберігатися свіжим до весни. Жінки ж займалися домашніми справами: влаштовували велике прибирання, в'язали теплий одяг.
Що не можна робити 31 жовтня
- Давати гроші у борг — повернути їх буде дуже важко.
- Спілкуватися з малознайомими людьми — до великих неприємностей.
- Їсти м’ясо тварин — можна натрапити на труднощі та проблеми.
Народні прикмети 31 жовтня
- Сонячна погода – на сильний вітер.
- Горобці голосно цвірінькають — до тепла.
- Заспівав снігур — незабаром настане зима.
- Сонце сідає в хмару — до опадів.
У кого іменини 31 жовтня
Сьогодні іменини відзначають Анатолій, Іван, Петро, Артемій, Микола, Леонід, Сергій та Олексій.
Свята та події 31 жовтня
- Геловін (Halloween)
- Міжнародний день Чорного моря (International Black Sea Day)
- Міжнародний день хокейного воротаря
- Всесвітній день лемура (World Lemur Day)
- Всесвітній день міст
- День семи мільярдів (Day of Seven Billion)
- День темної матерії (Dark Matter Day)
Нагадаємо, що із суботи в Україні починає правити листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.