Категорично заборонено робити це 31 жовтня, щоб не втратити грошову удачу

Дізнайтеся, чому цього дня не можна їсти м’ясо і давати гроші у борг

В останній день жовтня 2025 року християни в Україні, згідно з церковним календарем, згадують апостолів з-поміж 70-ти: Стахія, Амплія та інших. Вони були учнями Христа.

Серед найшанованіших святих 31 жовтня — мученик Єпімах Олександрійський, який постраждав у 250 році за свою відданість Церкві. Цього дня також згадують преподобних Спиридона та Никодима – проскурників Києво-Печерської Лаври, які служили, випікаючи хліб для богослужінь.

У давні часи наші пращури заготовлювали м’ясо на зиму — обробляли дичину і зберігали її в найхолодніших місцях, де воно могло зберігатися свіжим до весни. Жінки ж займалися домашніми справами: влаштовували велике прибирання, в'язали теплий одяг.

Що не можна робити 31 жовтня

Давати гроші у борг — повернути їх буде дуже важко.

Спілкуватися з малознайомими людьми — до великих неприємностей.

Їсти м’ясо тварин — можна натрапити на труднощі та проблеми.

Народні прикмети 31 жовтня

Сонячна погода – на сильний вітер.

Горобці голосно цвірінькають — до тепла.

Заспівав снігур — незабаром настане зима.

Сонце сідає в хмару — до опадів.

У кого іменини 31 жовтня

Сьогодні іменини відзначають Анатолій, Іван, Петро, Артемій, Микола, Леонід, Сергій та Олексій.

Свята та події 31 жовтня

Геловін (Halloween)

Міжнародний день Чорного моря (International Black Sea Day)

Міжнародний день хокейного воротаря

Всесвітній день лемура (World Lemur Day)

Всесвітній день міст

День семи мільярдів (Day of Seven Billion)

День темної матерії (Dark Matter Day)

Нагадаємо, що із суботи в Україні починає правити листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.