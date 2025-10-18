Одним грибом можно накормить всю семью. Житель Львовщины показал впечатляющую "добычу" (видео)

Сбор грибов — успокаивающее, но одновременно и азартное занятие

В Украине стоит осень — а значит, время сбора грибов. Грибники часто хвалятся особенно большими или редкими находками, но добыча жителя Львовщины действительно впечатляет.

Мужчина нашел два огромных белых гриба в селе Майдан Львовской области на территории природного парка Сколевские Бескиды. Грибник продемонстрировал два чистеньких крепких грибочка, по его словам, меньший из них весит 1,3 кг. Одного хватит на обед для всей семьи.

Белый гриб — "король" среди грибов

Белый гриб очень фотогеничен

Белый гриб (боровик) является безусловным "номером один" среди съедобных грибов, поскольку относится к самой высокой I категории из-за своих невероятных вкуса и аромата. У боровика большая шляпка от светло-коричневого до темно-бурого цвета в зависимости от места роста (под сосной, елью или дубом) и массивная ножка. Главная особенность белого гриба — его плотная мякоть, которая остается белой на срезе. Боровик идеален для любых блюд, а при сушке сохраняет свой аромат.

Какого размера бывают белые грибы

Обычно шляпка боровика достигает от 5 до 25-30 см в диаметре, а высота его мощной, часто бочкообразной ножки может достигать 12-20 см. Однако в благоприятных условиях иногда встречаются настоящие грибные "рекордсмены". Самый большой зафиксированный найденный в Украине белый гриб весил 2,85 кг (найден на Волыни в 2000 году). В Беларуси находили боровик весом более 10 кг. Крупнейший найденный белый гриб, упомянутый в книге рекордов Гиннеса, весил 140 кг и был найден в США в 1875 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о двух редких грибах, растущих на Тернопольщине: один фиолетовый, а другой — как капуста.