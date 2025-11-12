"А своих детей где спрятал". Кличко нарвался на жесткую критику из-за заявления о снижении мобилизационного возраста

У городского главы Киева двое взрослых сыновей

Мэр Киева Виталий Кличко выступил за снижение мобилизационного возраста до 22-23 лет. Украинцы резко негативно отреагировали на его предложение.

Что нужно знать:

Кличко заявил, что из-за нехватки бойцов в Украине можно было бы снизить мобилизационный возраст

В сети резко раскритиковали его идею мобилизовать 22-летних

У самого Кличко два взрослых сына, ни один из них не в армии

Что сказал Кличко о снижении мобилизационного возраста

В интервью Politico чиновник отметил, что у Украины есть "огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами". По его мнению, в связи с этим можно было бы снизить возраст, с которого мужчины подлежат мобилизации с 25 до 22 лет.

Раньше в армии служили 18-летние, но это дети. Пока в Украине призывают только с 25 лет. Можно было бы уменьшить этот возраст на год-два – до 23-22, Виталий Кличко

Как украинцы реагируют на предложение Кличко

Вопрос о снижении мобилизационного возраста периодически активно обсуждается. Украинские власти против этого шага, но некоторые военные командиры считают, что это было бы целесообразным.

Вероятность, что мобилизовать будут парней младше 25 лет, очень болезненно воспринимается украинским обществом. Вот и сейчас слова Кличко вызвали шквал негативных комментариев.

Многие предлагают мэру Киева сначала отправить на фронт своих детей. У Виталия Кличко трое детей, родившихся в браке с певицей Наталией Егоровой (пара развелась в 2022 году). Кличко является отцом Елизаветы-Виктории (2002 г.р.) и двух сыновей — Егор-Даниил 2000 г.р., Максим-Александр 2005 г.р. Еще до развода его жена и дети жили за границей, преимущественно в Германии.

Дети Кличко с мамой

В сети возмущаются и предлагают Кличко начать с собственных сыновей. Некоторые указывают, что мэр Киева и сам еще призывного возраста и мог бы пойти служить. Есть и такие, кто предлагает отправить воевать власть имущих и "казнокрадов". Вот некоторые из комментариев:

Своих в окоп пусть отправит

Привози своих сыновей из-за границы, пусть идут защищать страну

А своих детей Кличко где спрятал, пусть другие идут умирать, чтобы мои были живы, так выходит?

Власть имущих на войну, а мы женщины их заменим

Может сначала казнокрады

А мэр тоже еще призывного возраста. Да и физподготовка лучше, чем у тех несчастных бусифицированных. В чем проблема, вперед, защищай свое состояние

Ранее член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО" Павел Лакийчук объяснил в эфире YouTube-канала Telegraf UA, почему 23-летние воюют значительно эффективнее 50-летних. По его словам, наиболее эффективны бойцы до 30 лет.