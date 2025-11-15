На следующей неделе в Украине выпадет снег? Что говорят прогнозы (карта)

Обычно первые снежинки в Украине появляются именно в ноябре

Уже в ближайшее время Украину может накрыть ощутимое похолодание. Более того, кое-где уже на следующей неделе может пойти первый снег.

Что нужно знать:

В преддверии зимы появляется немало прогнозов — кто-то говорит, что она будет теплой, кто-то пугает аномальными морозами

Однако долгосрочные прогнозы очень неточные

Впрочем, уже на следующей неделе Украину накроет похолодание, а кое-где пойдет мокрый снег

В Украину идет одно из сильнейших похолоданий за десятилетия?

Последнее обновление одной из многочисленных прогностических моделей прогнозирует серьезное похолодание в Украине уже в третьей декаде ноября. Оно якобы может стать четвертым по силе за последние 70 лет. Однако, как пояснил "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, такие долгосрочные прогнозы могут быть неточными.

Прогноз погоды с высокой достоверностью — на 1-3 суток, в дальнейшем с каждым днем точность прогноза снижается. Таковы реальные дела, и это не особенность наших синоптических карт или расчетов, в Германии и Бельгии такие же процедуры, Виталий Постригань

Снег ожидается на следующей неделе

В то же время синоптик Наталья Диденко подтверждает, что с 18 ноября в Украину придет ощутимый холод с небольшими "минусами" ночью, а днем до +2 +6 градусов. Уже 19 ноября на западе, севере и в центре Украины возможно выпадение мокрого снега.

Диденко подчеркнула, что это ориентировочный прогноз. К тому же, снег в ноябре — обычное дело для Украины.

Впрочем, мокрый снег в ряде украинских областей на следующей неделе подтверждает и прогноз Укргидрометцентра. 18 ноября он будет незначительным и накроет западные области (кроме Закарпатья). На следующий день, в среду, мокрый снег усилится и, кроме запада страны, может пойти в северных, Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

Прогноз погоды 18 ноября.

Прогноз погоды 19 ноября.

