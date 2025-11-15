Вже наступного тижня в Україні випаде сніг? Що кажуть прогнози (карта)

Зазвичай перші сніжинки в Україні з'являються саме у листопаді

Вже найближчим часом Україну може накрити відчутне похолодання. Щобільше, подекуди вже наступного тижня може піти перший сніг.

Що треба знати:

Напередодні зими з'являється чимало прогнозів — хтось каже, що вона буде теплою, хтось лякає аномальними морозами

Однак довгострокові пронози є дуже неточними

Втім вже наступного тижня Україну накриє похолодання, а подекуди піде мокрий сніг

В Україну йде одне з найсильніших похолодань за десятиріччя?

Останнє оновлення однієї з чисельних прогностичних моделей прогнозує серйозне похолодання в Україні вже у третій декаді листопада. Воно нібито може стати четвертим за силою за останні 70 років. Проте, як пояснив "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, такі довгострокові прогнози можуть бути неточними.

Прогноз погоди із найвищою справджуваністю — на 1-3 доби, надалі з кожним днем точність прогнозу знижується. Такі реальні справи, і це не особливість наших синоптичних карт чи розрахунків, в Німеччині і Бельгії такі ж процедури, Віталій Постригань

Сніг очікується вже наступного тижня

Водночас синоптикиня Наталка Діденко підтверджує, що з 18 листопада в Україну прийде відчутний холод з невеликими "мінусами" вночі, а вдень до +2 +6 градусів. Вже 19-го листопада на заході, півночі та в центрі України можливе випадіння мокрого снігу.

Діденко наголосила, що це — орієнтовний прогноз. До того ж сніг у листопаді — звичайне діло для України.

Втім, мокрий сніг в низці українських областей на наступному тижні підтверджує і прогноз Укргідрометцентру. 18 листопада він буде незначним та накриє західні області (окрім Закарпаття). Наступного дня, у середу, мокрий сніг посилиться та окрім заходу країни може піти у північних областях, на Київщині, Вінниччині та Житомирщині.

Прогноз погоди 18 листопада

Прогноз погоди 19 листопада

