Ни в коем случае не давайте гостям мыть посуду в этот день: что запрещено делать 18 ноября

Соблюдать запреты в этот день очень важно

Рождественский пост по новому стилю уже начался. А сегодня, 18 ноября, православные христиане и греко-католики чтят память святых мучеников Платона Анкирского и диакона Романа Кесарийского.

Платон родился в христианской семье и уже с юных лет проповедовал веру среди язычников. Поэтому его арестовали по приказу правителя Агриппина, требовали отречься от Христа, но он отказался. После жестоких пыток юношу заключили в тюрьму 18 дней без еды и в конце концов казнили.

Роман служил диаконом в Кесарии Палестинской во время гонений на христиан. Во время языческого праздника он открыто осудил идолопоклонство, за что был арестован. Его казнили — по одним преданиям, на костре, но внезапный дождь погасил огонь, так что его казнь произошла другим способом.

Традиции и приметы 18 ноября

В народе 18 ноября часто называют "Платон и Роман – Зимоуказатели", поскольку считали, что погода в этот день предполагает, какой будет зима. Люди обращались ко святым с просьбами о семейном покое, благополучии и защите от зимних трудностей.

идет снег в этот день — ждите снежную зиму;

на деревьях иней — будут морозы;

сильный ветер – ожидайте похолодания;

в доме появился комар или муха – ждите потепления, даже если сейчас холодно.

Что нельзя делать 18 ноября

веселиться, устраивать громкие празднования – день должен быть сдержанным, спокойным;

отказывать в помощи – можно потерять финансовую удачу;

отправляться в дальние путешествия – этот день неудачен для выездов;

мыть посуду в гостях – можно привлечь неудачи.

