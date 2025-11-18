Укр

Ни в коем случае не давайте гостям мыть посуду в этот день: что запрещено делать 18 ноября

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Женщина моет посуду в гостях у другой женщины Новость обновлена 18 ноября 2025, 00:23
Женщина моет посуду в гостях у другой женщины. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Соблюдать запреты в этот день очень важно

Рождественский пост по новому стилю уже начался. А сегодня, 18 ноября, православные христиане и греко-католики чтят память святых мучеников Платона Анкирского и диакона Романа Кесарийского.

Платон родился в христианской семье и уже с юных лет проповедовал веру среди язычников. Поэтому его арестовали по приказу правителя Агриппина, требовали отречься от Христа, но он отказался. После жестоких пыток юношу заключили в тюрьму 18 дней без еды и в конце концов казнили.

Роман служил диаконом в Кесарии Палестинской во время гонений на христиан. Во время языческого праздника он открыто осудил идолопоклонство, за что был арестован. Его казнили — по одним преданиям, на костре, но внезапный дождь погасил огонь, так что его казнь произошла другим способом.

Традиции и приметы 18 ноября

В народе 18 ноября часто называют "Платон и Роман – Зимоуказатели", поскольку считали, что погода в этот день предполагает, какой будет зима. Люди обращались ко святым с просьбами о семейном покое, благополучии и защите от зимних трудностей.

  • идет снег в этот день — ждите снежную зиму;
  • на деревьях иней — будут морозы;
  • сильный ветер – ожидайте похолодания;
  • в доме появился комар или муха – ждите потепления, даже если сейчас холодно.

Что нельзя делать 18 ноября

  • веселиться, устраивать громкие празднования – день должен быть сдержанным, спокойным;
  • отказывать в помощи – можно потерять финансовую удачу;
  • отправляться в дальние путешествия – этот день неудачен для выездов;
  • мыть посуду в гостях – можно привлечь неудачи.

Ранее "Телеграф" делился календарем праздников на ноябрь 2025 года. Узнайте, что будут отмечать украинцы.

Теги:
#Традиции #Запреты #Народные приметы #Церковный праздник