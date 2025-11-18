В жодному разі не давайте гостям мити посуд в цей день: що заборонено робити 18 листопада
Дотримуватися заборон в цей день дуже важливо
Різдвяний піст за новим стилем уже розпочався. А сьогодні, 18 листопада православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святих мучеників Платона Анкірського та диякона Романа Кесарійського.
Платон народився у християнській родині і вже з молодих років проповідував віру серед язичників. Через це його заарештували за наказом правителя Агриппіна, вимагали зректися Христа, але він відмовився. Після жорстоких тортур юнака ув'язнили — він провів в темниці 18 днів без їжі й зрештою був страчений.
Роман служив дияконом у Кесарії Палестинській за часів гонінь на християн. Під час язичницького свята він відкрито засудив ідолопоклонство, за що був заарештований. Його стратили — за одними переказами, на багатті, але раптовий дощ погасив вогонь, тож його страта відбулася іншим способом.
Традиції та прикмети 18 листопада
У народі 18 листопада часто називають "Платон і Роман – Зимовказівники", бо вважали, що погода цього дня передбачає, якою буде зима. Люди звертались до святих із проханнями про сімейний спокій, добробут і захист від зимових труднощів.
- йде сніг в цей день — очікуйте на сніжну зиму;
- на деревах іній — будуть морози та відлига;
- сильний вітер — очікуйте похолодання;
- в будинку з'явився комар або муха — чекайте на потепління, навіть якщо зараз холодно.
Що не можна робити 18 листопада
- веселитися, влаштовувати гучні святкування — день повинен бути стриманим, спокійним;
- відмовляти у допомозі — можна втратити фінансову удачу;
- вирушати в далекі подорожі — цей день невдалий для виїздів;
- мити посуд у гостях — можна привернути невдачі.
