Деньги сняло, а билета – нет. Украинка возмущена работой приложения УЗ: в компании ответили

У женщины возникли проблемы не только с верификацией

При покупке билетов через приложение "Укрзализныци" может возникнуть проблема со списанием средств. Так, у украинки деньги с карточки сняло, а билет не приобрелся.

Об этом сообщила пользователь в комментариях под одним из сообщений УЗ. По ее словам, в то же время фиксировались проблемы с бронированием билетов.

Женщина написала, обращаясь к "Укрзализныце", что при покупке билета деньги со счета списались. Но потом в приложении появилась ошибка и билет не зачислился. При этом в приложении это место снялось с продаж. Чуть позже у пользователя возникли проблемы и с бронированием места, ведь не получалось пройти верификацию через "Дію".

По словам транспортной компании, возникли проблемы в работе сервисов "Дія", как только они заработают, верификация тоже будет работать. А относительно списавшихся денег в УЗ ответили: "Приветствуем! Это сбой в платежном шлюзе, поскольку билет не сформирован, то средства будут возвращены в течение суток". То есть фактически деньги застряли между банком и счетами перевозчика. В таком случае денежные средства автоматически возвращаются банком в указанный им период.

