Гроші зняло, а квитка - немає. Українка обурена роботою застосунку УЗ: в компанії відповіли

У жінки виникли проблеми не тільки з верифікацією

Під час покупки квитків через додаток "Укрзалізниці" може виникнути проблема зі списанням коштів. Так, в українки гроші з картки зняло, а квиток не придбався.

Про це повідомила користувачка в коментарях під одним з дописів УЗ. За її словами, в той самий час фіксувались проблеми з бронюванням квитків.

Жінка написала, звертаючись до "Укрзалізниці", що під час купівлі квитка гроші з рахунку списались. Але потім в додатку висвітило помилку і квиток не нарахувався. При цьому в додатку це місце знялось з продажу. Трошки пізніше у користувачки виникли проблеми і з бронюванням місця, адже не виходило пройти верифікацію через "Дію".

За словами транспортної компанії, виникли проблеми у роботі сервісів "Дії", як тільки вони запрацюють, верифікація теж працюватиме. А щодо грошей, які списались, в УЗ відповіли: "Вітаємо! Це збій в платіжному шлюзі, оскільки квиток не сформовано, то кошти будуть повернуті протягом доби". Тобто фактично гроші ніби застрягли між банком та рахунками перевізника. В такому разі кошти автоматично повертаються банком у зазначений ним період.

