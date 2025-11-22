Укр

В этот день лучше оставаться дома: что категорически запрещено делать 22 ноября

Галина Струс
Узнайте, почему сегодня нельзя отправляться в дорогу
Узнайте, почему сегодня нельзя отправляться в дорогу. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

В этот день стоит придерживаться некоторых запретов, чтобы не навлечь на себя беду

В субботу, 22 ноября, православные и греко-католики по новому церковному календарю отмечает религиозный праздник — День памяти святого апостола Филимона. В этот день верующие придерживаются некоторых запретов и традиций.

"Телеграф" рассказывает о главных запретах и приметах этого церковного праздника.

Что известно о празднике?

Святой апостол Филимон — один из 70 апостолов, которые входили в близкий круг последователей и учеников Иисуса Христа. Они несли по всему миру учение о Спасителе, прославляя его. Согласно преданию, святой Филимон был состоятельным и уважаемым человеком из города Колоссы в Малой Азии. К христианству его обратил сам апостол Павел.

После этого в доме Филимона собиралась местная христианская община. В то время это была распространенная практика, что верующие обустраивали домашние храмы. Верующие чтят святого апостола Филимона именно в этот день — 22 ноября.

осень

Что нельзя делать 22 ноября?

  • Нельзя выполнять тяжелую физическую работу, ведь переутомление в этот день особенно может навредить здоровью.
  • Запрещено отправляться в дальнюю дорогу, ведь можно потеряться, сбиться с пути или попасть в непогоду или же вернуться без успеха.
  • Не стоит давать в долг деньги или ценные вещи, потому что можно отдать удачу и богатство из своего дома.

Погодные приметы на 22 ноября

  • Если день морозный — зима будет ранней и суровой.
  • Если тепло и мокро — зима будет мягкой и поздней.
  • Если утром заморозок и иней — впереди ясные и холодные дни.
  • Если облака плывут низко — погода испортится, возможен снегопад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что символизирует год Красной Огненной Лошади 2026. Мир будет мчаться на горящем скакуне.

