В этот день лучше оставаться дома: что категорически запрещено делать 22 ноября
В этот день стоит придерживаться некоторых запретов, чтобы не навлечь на себя беду
В субботу, 22 ноября, православные и греко-католики по новому церковному календарю отмечает религиозный праздник — День памяти святого апостола Филимона. В этот день верующие придерживаются некоторых запретов и традиций.
"Телеграф" рассказывает о главных запретах и приметах этого церковного праздника.
Что известно о празднике?
Святой апостол Филимон — один из 70 апостолов, которые входили в близкий круг последователей и учеников Иисуса Христа. Они несли по всему миру учение о Спасителе, прославляя его. Согласно преданию, святой Филимон был состоятельным и уважаемым человеком из города Колоссы в Малой Азии. К христианству его обратил сам апостол Павел.
После этого в доме Филимона собиралась местная христианская община. В то время это была распространенная практика, что верующие обустраивали домашние храмы. Верующие чтят святого апостола Филимона именно в этот день — 22 ноября.
Что нельзя делать 22 ноября?
- Нельзя выполнять тяжелую физическую работу, ведь переутомление в этот день особенно может навредить здоровью.
- Запрещено отправляться в дальнюю дорогу, ведь можно потеряться, сбиться с пути или попасть в непогоду или же вернуться без успеха.
- Не стоит давать в долг деньги или ценные вещи, потому что можно отдать удачу и богатство из своего дома.
Погодные приметы на 22 ноября
- Если день морозный — зима будет ранней и суровой.
- Если тепло и мокро — зима будет мягкой и поздней.
- Если утром заморозок и иней — впереди ясные и холодные дни.
- Если облака плывут низко — погода испортится, возможен снегопад.
