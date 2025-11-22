Цього дня краще залишатися вдома: що категорично заборонено робити 22 листопада

Цього дня варто дотримуватися деяких заборон, щоб не викликати на себе лиха

У суботу, 22 листопада, православні та греко-католики за новим церковним календарем відзначають релігійне свято – День пам’яті святого апостола Філімона. Цього дня віруючі дотримуються деяких заборон та традицій.

"Телеграф" розповідає про головні заборони та прикмети цього церковного свята.

Що відомо про свято?

Святий апостол Філімон — один із 70 апостолів, які входили до близького кола послідовників та учнів Ісуса Христа. Вони несли в усьому світі вчення про Спасителя, прославляючи його. Згідно з переказами, святий Філімон був заможною і поважною людиною з міста Колосси в Малій Азії. До християнства його навернув сам апостол Павло.

Після цього у будинку Філімона збиралася місцева християнська громада. На той час це була поширена практика, що віруючі облаштовували домашні храми. Християни вшановують святого апостола Філімона саме цього дня — 22 листопада.

Що не можна робити 22 листопада?

Не можна виконувати важку фізичну роботу, адже перевтома цього дня особливо може зашкодити здоров’ю.

Заборонено вирушати в далеку дорогу, адже можна загубитися, збитися зі шляху або потрапити в негоду чи повернутися без успіху.

Не варто позичати гроші або цінні речі, тому що можна віддати удачу і багатство зі свого дому.

Погодні прикмети на 22 листопада

Якщо день морозний — зима буде ранньою та суворою.

Якщо тепло та мокро — зима буде м’якою та пізньою.

Якщо вранці заморозки та іній — попереду ясні та холодні дні.

Якщо хмари пливуть низько — погода зіпсується, можливий снігопад.

