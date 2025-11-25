Такие носят Синегубов, Безуглая и не только: Виталий Ким засветил модные смарт-часы, сколько они стоят (фото)

Эти часы отслеживают физическую активность и показатели здоровья

Украинские чиновники часто появляются на публике в трендовых аксессуарах. Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким был замечен с "умными" часами американского бренда Garmin.

Фотография с трендовым аксессуаром размещена на странице Виталия Кима в Facebook. Однако точно неизвестно, какая у него модель часов.

Виталий Ким засветил часы Garmin

Глава Николаевской ОВА носит "умные" часы американского бренда Garmin, которые предназначены для отслеживания физической активности, показателей здоровья, навигации и других функций.

Судя по фотографии, у Виталия Кима часы Garmin модели Fenix 6X (версия Sapphire или Pro) в черном цвете или же их предшественник Fenix 5X. Стоимость таких часов стартует от 22 тысяч гривен.

Цена часов Garmin Fenix 6X в Украине

Известно, что модели таких часов носят и другие украинские чиновники, в их числе депутат Ярослав Железняк, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, депутат Марьяна Безуглая и другие.

Виталий Ким

Такой аксессуар пользуется популярностью среди людей, которые ведут активный образ жизни, начиная от профессиональных спортсменов до любителей фитнеса и туризма.

