Такі носять Синєгубов, Безугла і не тільки: Віталій Кім засвітив модний смарт-годинник, скільки він коштує (фото)

Українські чиновники часто з’являються на публіці у трендових аксесуарах. Нещодавно глава Миколаївської ОВА Віталій Кім був помічений з "розумним" годинником американського бренду Garmin.

Фотографія з трендовим аксесуаром розміщена на сторінці Віталія Кіма у Facebook. Проте достеменно невідомо, яка у нього модель годинника.

Віталій Кім засвітив годинник Garmin

Глава Миколаївської ОВА носить "розумний" годинник американського бренду Garmin, який призначений для відстеження фізичної активності, показників здоров’я, навігації та інших функцій.

Судячи з фотографії, у Віталія Кіма може бути годинник Garmin моделі Fenix 6X (версія Sapphire або Pro) у чорному кольорі або їх попередник Fenix 5X. Вартість такого годинника стартує від 22 тисяч гривень.

Відомо, що моделі такого годинника носять і інші українські чиновники, серед них депутат Ярослав Железняк, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, начальник Одеської МВА Сергій Лисак, депутат Мар’яна Безугла та інші.

Такий аксесуар є популярним серед людей, які ведуть активний спосіб життя, починаючи від професійних спортсменів до любителів фітнесу та туризму.

"Телеграф" писав раніше, що заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра засвітила брендових речей на 70 тисяч доларів. Серед них відомі бренди Dior, Gucci, і Bvlgari.