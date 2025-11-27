Окажетесь в долгах и получите проблемы: что нельзя делать 27 ноября

В этот день обращали внимание на знаки судьбы

В четверг, 27 ноября, по новому стилю христиане вспоминают Романа Антиохийского и чествуют икону Божией Матери "Знамение". Раньше это происходило 10 декабря.

Роман родился в городе Росс в Киликии. Впоследствии он перебрался в Антиохию, где совершил подвиг отшельника. Он вел аскетическую жизнь, молился и соблюдал пост. Через молитвы к Господу Роману удавалось помогать женщинам становиться матерями. Роман никогда не разжигал огонь и был затворником. Он скончался в 5 веке в глубокой старости.

Роман Антиохийский, фото из сети

Также в этот день чествуют икону "Знамение", созданную в XII веке. В 1170 году с этим образом произошло особое событие. Тогда войска князя Андрея Боголюбского осуществили осаду Новгорода. Богородица сказала, чтобы икону вынесли на стены города. Захватчики выстрелили туда, и у Матери Божьей появились слезы. Враги испугались и убежали, таким образом образ спас местных.

Икона Божией Матери "Знамение", фото УПЦ

Традиции и приметы 27 ноября

В этот день христиане молятся к иконе Богородицы "Знамение" — просят об окончании войны, защите от беды, улучшении отношений. А у Романа просят помощи, чтобы исцелиться от болезней или стать матерью. В народе в этот день занимались уборкой и обращали внимание на знаки судьбы.

Увидели иней на деревьях — к большому урожаю.

Теплый день – скоро будут дожди.

Услышали крики ворон — ждите оттепели.

Что нельзя делать 27 ноября

Запрещено тяжело физически работать, шить, вышивать — можно потерять благосостояние.

Нельзя пользоваться острыми предметами – есть риск раниться.

Не стоит сплетничать, врать, лениться – можете навлечь неприятности.

