Опинитеся у боргах і отримаєте проблеми: що не можна робити 27 листопада

Цього дня звертали увагу на знаки долі

У четвер, 27 листопада, за новим стилем християни згадують Романа Антіохійського та вшановують ікону Божої Матері "Знамення". Раніше це відбувалося 10 грудня.

Роман народився в місті Росс у Кілікії. Згодом він перебрався до Антіохії, де вчинив подвиг пустельника. Він вів аскетичне життя, молився і дотримувався посту. Через молитви до Господа, Роману вдавалося допомагати жінкам ставати матерями. Роман ніколи не розпалював вогонь і був затворником. Він помер у 5 столітті у глибокій старості.

Роман Антіохійський, фото з мережі

Також цього дня вшановують ікону "Знамення", створену у XII столітті. У 1170 році з цим образом відбулась особлива подія. Тоді війська князя Андрія Боголюбського здійснили облогу Новгорода. Богородиця сказала, щоб ікону винесли на стіни міста. Загарбники вистрілили туди, і в Матері Божої з'явилися сльози. Вороги злякалися і втекли — таким чином образ врятував місцевих.

Ікона Божої Матері "Знамення", фото УПЦ

Традиції та прикмети 27 листопада

Цього дня християни моляться до ікони Богородиці "Знамення" — просять про закінчення війни, захист від біди, покращення стосунків. А у Романа просять допомоги, щоб зцілитися від хвороб чи стати матір'ю. У народі цього дня займалися прибиранням та звертали уваги на знаки долі.

Побачили іній на деревах — до великого урожаю.

Теплий день — незабаром будуть дощі.

Почули крики ворон — очікуйте на відлигу.

Що не можна робити 27 листопада

Заборонено важко фізично працювати, шити, вишивати — можна втратити добробут.

Не можна користуватися гострими предметами — є ризик поранитися.

Не варто пліткувати, брехати, лінуватися — можете накликати неприємності.

