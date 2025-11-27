Будет снег или как обычно? Какой погоды ожидать на Рождество и Новый год украинцам

В последние годы в Украине достаточно теплые зимы

В начале декабря во многих городах Украины сохранится теплая погода, поэтому ожидать снегопадов пока не стоит. Но к концу месяца зима осторожно заявит о себе небольшими морозами.

Что известно:

Начало декабря в Украине выдастся теплым, поэтому в первой декаде месяца будет мягкая и спокойная погода

В преддверии новогодних праздников в Украину придут небольшие морозы и мокрый снег с дождем

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в декабре погода будет устойчивой, без резкого похолодания.

Будет ли в Украине снег на Рождество и Новый Год

Согласно прогнозу синоптика, в третьей декаде декабря во многих областях Украины ожидаются небольшие морозы с осадками преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождем. На юге страны и в Закарпатье температура останется выше средней, там будет сохраняться метеорологическая осень.

Погода в Украине на конец декабря

Резких похолоданий и устойчивых снегопадов в конце декабря не ожидается. В целом месяц обещает быть аномально теплым для зимнего периода: среднемесячная температура превысит норму на 1–3 градуса.

В большинстве регионов Украины будет недостаток осадков, а их подавляющая часть выпадет в виде дождя и мороси.

Будет ли снег на Новый год в Украине

Как сообщает Украинский гидрометцентр, средняя температура в декабре будет колебаться от 3° мороза до 5° тепла, что примерно на 2° выше обычной климатической нормы для первого зимнего месяца. В декабре отмечены сильный ветер, метели, налипание мокрого снега.

Что касается осадков, то их ожидаемое количество может составлять 34–78 мм, а в горных районах — в среднем 88–105 мм (в пределах примерно 80–100 % нормы).

