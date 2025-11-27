Будет снег или как обычно? Какой погоды ожидать на Рождество и Новый год украинцам
В последние годы в Украине достаточно теплые зимы
В начале декабря во многих городах Украины сохранится теплая погода, поэтому ожидать снегопадов пока не стоит. Но к концу месяца зима осторожно заявит о себе небольшими морозами.
Что известно:
- Начало декабря в Украине выдастся теплым, поэтому в первой декаде месяца будет мягкая и спокойная погода
- В преддверии новогодних праздников в Украину придут небольшие морозы и мокрый снег с дождем
Об этом "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в декабре погода будет устойчивой, без резкого похолодания.
Будет ли в Украине снег на Рождество и Новый Год
Согласно прогнозу синоптика, в третьей декаде декабря во многих областях Украины ожидаются небольшие морозы с осадками преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождем. На юге страны и в Закарпатье температура останется выше средней, там будет сохраняться метеорологическая осень.
Резких похолоданий и устойчивых снегопадов в конце декабря не ожидается. В целом месяц обещает быть аномально теплым для зимнего периода: среднемесячная температура превысит норму на 1–3 градуса.
В большинстве регионов Украины будет недостаток осадков, а их подавляющая часть выпадет в виде дождя и мороси.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, средняя температура в декабре будет колебаться от 3° мороза до 5° тепла, что примерно на 2° выше обычной климатической нормы для первого зимнего месяца. В декабре отмечены сильный ветер, метели, налипание мокрого снега.
Что касается осадков, то их ожидаемое количество может составлять 34–78 мм, а в горных районах — в среднем 88–105 мм (в пределах примерно 80–100 % нормы).
Напомним, ранее мы писали о том, когда Киев может накрыть первый снег. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +3.