Жодного расизму: два села з дуже незвичайними назвами є в Україні (мапа)

В одному з цих сіл знайшли кілька бронзових скарбів

В Україні зустрічаються досить кумедні назви населених пунктів. Наприклад, два з них знаходяться на Закарпатті — села Негровець та Негрово. Темношкірих там немає, зате ці місця мають свою цікаву історію.

Назви сіл Негрово та Негровець, попри схоже звучання, безпосередньо не пов’язані. І вони точно не мають жодного расистського підтексту.

Що відомо про село Негрово

Село Негрово знаходиться на Закарпатті в Іршавському районі біля підніжжя гірського хребта Гат. Його назва вперше згадується у статуті 1398 як "Massor".

На Закарпатті є село Негрово

Ймовірно, воно виникло внаслідок міграції. Нові поселенці давали населеним пунктам назви того ж міста чи села, звідки вони прийшли.

Село Негрово є в Закарпатській та Одеській областях. Насправді за однаковими назвами селищ можна відстежувати шлях міграції деяких груп населення історик Максим Яременко

Відомо, що Негрово з’явилося на трьох пагорбах у лісовій місцевості, а його першими жителями були селяни, що сховалися після придушення антифеодальних повстань. У 1863 році на території населеного пункту знайшли бронзовий скарб епохи пізньої бронзи, а 1963 року — лад бронзових мечів раннього залізного віку.

До 1995 року село називалося "Негрове". За даними "Вікіпедії", за переписом населення України за 2001 рік у селі проживало 1116 осіб.

Що відомо про село Негровець

Село Негровець, розташоване у Міжгірському районі Закарпатської області, отримало свою назву від однойменної гори, яка височить над ним. Перші жителі оселилися в урочищі Потік, що стало зародженням населеного пункту.

Село Негровець у Закарпатській області

До 1944 року воно називалося "Верхня Колочава". Перші згадки про село належать до XVII століття.

Село приваблює туристів із різних куточків, оскільки розташоване на території Національного природного парку "Синевир". Поруч із ним знаходиться заповідник Болото Глуханя — знамените сферичне болото, в якому росте 15 видів рідкісних рослин.

Біля села Негровець знаходиться заповідник Болото Глуханя

За даними "Вікіпедії" у селі, станом на 2020 рік, проживало 2642 особи.

