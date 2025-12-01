Многие украинцы говорят неправильно: как различить "змерзнути" и "замерзнути" и где здесь ловушка

Ошибка, которую совершают миллионы украинцев

У украинского языка много слов, которые мы произносим на автомате, не задумываясь, те ли они по содержанию. Часто кажется, что разницы между ними нет, потому что в обиходе они звучат одинаково естественно. Именно так произошло со словами "змерзнути" и "замерзнути".

На слух они отличаются только одной буквой, но смысл у них совершенно разный. И это отличие легко увидеть, если обратиться в словарь. "Телеграф" рассказывает, когда правильно использовать каждое из этих глаголов.

В словарях украинского языка четко написано: "змерзнути" — это когда вам холодно, когда вы мерзнете. Это о людях и животных, чувствующих холод.

Примеры:

А я змерз так, що аж руки не слухалися. (Из художественной литературы)

Довго чекали автобус, тому всі змерзли. (Из художественной литературы)

А вот "замерзнути" — это когда что-то становится твердым от холода, превращается в лед или вообще гибнет от мороза. Это слово употребляется тогда, когда речь идет уже о крайнем состоянии. Также им описывают процессы в природе, когда вода или почва затвердевают на морозе.

Примеры:

Став замерз, і діти побігли кататися. (Из художественной литературы)

Без теплого одягу він міг би замерзнути в полі. (Из художественной литературы)

Оба слова — родственники, отсюда вся путаница. Но если вы говорите "я замерз", то по существу утверждаете, что превратились в льдину. Не лучший способ пожаловаться на холод, не правда ли?

