Багато українців кажуть неправильно: як розрізнити "змерзнути" та "замерзнути" і де тут пастка

Помилка, яку роблять мільйони українців

Українська мова має багато слів, які ми вимовляємо на автоматі, не задумуючись, чи ті вони за змістом. Часто здається, що різниці між ними немає, бо в побуті вони звучать однаково природно. Саме так сталося зі словами "змерзнути" та "замерзнути".

На слух вони відрізняються лише однією літерою, але сенс у них зовсім різний. І цю відмінність легко побачити, якщо звернутися до словника. "Телеграф" розповідає, коли правильно використовувати кожне з цих дієслів.

У словниках української мови чітко написано: "змерзнути" — це коли вам холодно, коли ви мерзнете. Це про людей і тварин, які відчувають холод.

Приклади:

А я змерз так, що аж руки не слухалися. (Із художньої літератури)

Довго чекали автобус, тому всі змерзли. (Із художньої літератури)

А от "замерзнути" — це коли щось стає твердим від холоду, перетворюється на лід або взагалі гине від морозу. Це слово використовують тоді, коли мова вже про крайній стан. Також ним описують процеси в природі, коли вода або ґрунт тверднуть на морозі.

Приклади:

Став замерз, і діти побігли кататися. (Із художньої літератури)

Без теплого одягу він міг би замерзнути в полі. (Із художньої літератури)

Обидва слова — родичі, звідси вся плутанина. Але якщо ви говорите "я замерз", то по суті стверджуєте, що перетворилися на крижину. Не найкращий спосіб пожалітись на холод, чи не так?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про "зимно" чи "холодно". Ми розповіли, яка різниця в значенні цих слів і як правильно їх вживати.