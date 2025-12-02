Укр

Не делайте этого сегодня, если хотите быть успешными: строгие запреты на 2 декабря

Наталья Дума
Этот день благоприятен для очищения пространства и мыслей

В этот вторник, 2 декабря, православные христиане и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого пророка Аввакума. По старому стилю этот праздник приходился на 15 декабря.

В своих пророчествах он предсказал падение Иерусалима, разрушение храма, Вавилонское пленение и будущее восстановление народа. По преданию, во время войны, когда его народ был в беде, Бог послал ангела — и Аввакум, унося пищу ремесленникам, вдруг оказался в Вавилоне, где помог голодному пророку Даниил.

После войны Аввакум вернулся на родину, прожил долгую жизнь и ушел в вечность со старостью. Именно поэтому 2 декабря — день памяти и чествования его, как примера веры, стойкости и надежды даже в самые темные времена.

Традиции и приметы 2 декабря

Считается, что Аввакум – покровитель детей и защитник дома. В этот день верующие часто молятся за здоровье малышей, за то, чтобы дети спокойно спали и не болели. Это идеальный день для "очищения" дома — уборка, избавление от старья, того, что давно не нужно.

  • морозное и ясное утро в этот день – ждите холодной зимы;
  • идет мокрый снег или дождь — декабрь будет с оттепелями;
  • вечером чистое небо и яркие звезды – ждите морозов в ближайшие дни;
  • скот беспокойный — будет метель.
Что нельзя делать 2 декабря

  • начинать новые дела – это не принесет успеха и быстро завершится;
  • отправляться в путь – можно "нарваться" на непогоду или просто неблагоприятное стечение обстоятельств;
  • злословить, ссориться, сплетничать — обиды, брань или злые слова могут принести семейные или душевные невзгоды;
  • поднимать с земли найденные вещи или чужие предметы – это может привлечь несчастье или чужую недобрую судьбу.

