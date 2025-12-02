Не робіть цього сьогодні, якщо хочете бути успішними: суворі заборони на 2 грудня

Цей день сприятливий для очищення простору і думок

В цей вівторок, 2 грудня, православні християни та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого пророка Авакума. За старим стилем це свято припадало на 15 грудня.

У своїх пророцтвах він передбачив падіння Єрусалима, руйнування храму, Вавилонське полонення — і майбутнє відновлення народу. За переказами, під час війни, коли його народ був у біді, Бог послав ангела — і Авакум, несучи їжу ремісникам, раптом опинився у Вавилоні, де допоміг голодному пророку Даниїл.

Після війни Авакум повернувся на батьківщину, прожив довге життя і відійшов у вічність зі старістю. Саме тому 2 грудня — день пам’яті і вшанування його, як прикладу віри, стійкості і надії навіть у найтемніші часи.

Традиції та прикмети 2 грудня

Вважається, що Авакум — покровитель дітей і захисник дому. У цей день віряни часто моляться за здоров’я малечі, за те, щоб діти спокійно спали і не хворіли. Це ідеальний день для "очищення" дому — прибирання, позбавлення від мотлоху, того, що давно не потрібне.

морозний і ясний ранок в цей день — чекайте на холодну зиму;

йде мокрий сніг або дощ — грудень буде з відлигами;

ввечері чисте небо і яскраві зорі — чекайте морозів найближчими днями;

худоба неспокійна — буде заметіль.

Зима. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 2 грудня

починати нові справи — це не принесе успіху і швидко завершиться;

вирушати в дорогу — можна "нарватися" на негоду, затримки або просто несприятливий збіг обставин;

лихословити, сваритися, пліткувати — образи, лайка чи злі слова можуть принести сімейні чи душевні негаразди;

піднімати з землі знайдені речі або чужі предмети — це може притягнути нещастя або чужу недобру долю.

