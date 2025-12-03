Микроволновка греет посуду, а не еду? Четыре хитрости, которые это исправят

Эта печь нагревает пищу с помощью микроволн, заставляющих молекулы воды в ней вибрировать с чрезвычайной скоростью

Микроволновая печь каждый день делает жизнь проще, ведь нагревает пищу за считанные минуты. Однако иногда печь греет не блюдо, а посуду.

"Телеграф" рассказывает, почему это может происходить и что делать. Нагрев только посуды, а не ее содержимого может быть связан с поломкой печки. Однако часто это не признак поломки.

Выбор посуды

Не все виды посуды подходят для использования в микроволновке. Чтобы проверить, подходит ли тарелка, нужно налить в нее немного воды и на одну минуту поместить в микроволновку.

Если вода нагреется, а тарелка останется холодной – ее можно использовать в микроволновке. Если наоборот – эта посуда не подходит.

Хитрость с размещением посуды в микроволновке

Особенно это актуально для старых микроволновок, которые после 5-10 лет службы работают не так хорошо, как новые. Чтобы еда равномерно прогревалась, посуду нужно ставить не по центру вращающейся тарелки в печи, а чуть поближе к краю.

Микроволновая печь

Равномерное распределение блюда на тарелке

С жидкими блюдами так не сделаешь, а более густую пищу перед тем, как поставить разогреваться в микроволновку, рекомендуют равномерно распределить по тарелке. В центре нужно сделать небольшое углубление. Такой способ поможет еде прогреться равномерно.

Использование крышки

Более равномерный прогрев пищи также обеспечивает накрывание крышкой. Это может быть специальная крышка для микроволновки, обычная тарелка или даже пищевая пленка.

