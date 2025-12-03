Не для вразливих. Як виглядає та скільки коштує найдешевша квартира у Львові (фото)

Львів очолив рейтинг міст із найдорожчим житлом на вторинному ринку

Житло в західних областях України через віддаленість від фронту має великий попит. Ціни на квартири там суттєво зросли з початком повномасштабної війни, але навіть у Львові можна придбати житло всього за 18 тисяч доларів.

Пропозицію про продаж кімнати в гуртожитку по вулиці Тичини розміщено на одному з популярних сайтів. Кімнату розташовано на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки.

У Львові продають кімнату в гуртожитку за 18 тисяч доларів

Площа житла 17,5 квадратних метрів, кімната — 11 "квадратів". Душ та туалет загального користування — на дві кімнати. Продавець вказав "середній житловий стан", серед переваг названо лічильники на воду, ліфт, розвинуту інфраструктуру.

До оголошення додані фото, які ілюструють досить плачевний стан житла, що можна придбати за 18 тисяч доларів. В кімнаті старі паркет та двері, вікно, щоправда, металопластикове. Під ним маленька батарея на три секції.

В кімнаті старі двері

Проте є паркет та металопластикове вікно

Але найжахливіше виглядають місця загального користування — душ з плиткою, що відвалилася та захаращений туалет. Кухню чомусь взагалі не згадали в об'яві, немає й фото. Зазвичай у гуртожитках є спільні кухні на кілька родин.

Душова кабіна, в якій обвалилася плітка

Туалет виглядає жахливо

Скільки коштують квартири у Львові

У Львові найдорожче житлом на вторинному ринку. Середня вартість однокімнатної квартири в цьому обласному центрі становить 67 тисяч доларів, повідомила керівниця відділу зв’язків із забудовниками компанії ЛУН Олена Унаньян. У порівнянні з цією вартістю, кімнату в гуртожитку, описану вище, продають за екстранизькою ціною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає найдешевша квартира в Тернополі, що пропонують орендувати.