Гороскоп на 4 декабря: Ракам интересные предложения, а Рыбам прорыв на работе

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака не брать на себя чужие задачи

Год Огненной Лошади принесет многим успех. А пока Телеграф представляет гороскоп на завтра, 4 декабря, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра появится желание ускорить события, но день требует немного большего терпения. Самое замедление поможет избежать мелких просчетов. Попытайтесь не нагружать себя чужими задачами и сконцентрироваться на собственных желаниях. Во второй половине дня лучше решить все, что давно не давало покоя.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы будете максимально эффективны, если не пытаетесь контролировать все вокруг. Позвольте себе изменить план хотя бы в мелочах – это пойдет на пользу. В финансах возможны трудности, но не стоит беспокоиться — они временные.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот четверг вы почувствуете, что люди вокруг вдруг "ожили" и хотят вашего внимания, но не торопитесь открывать все двери. Сохраните немного личного пространства — оно потребуется для работы или обучения. Благоприятный день для переговоров — вы легко можете отстоять свое.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день вам удастся держать баланс между работой и собой, если вы не будете реагировать на мелкие провокации. Ваш эмоциональный радар будет очень чувствительным, поэтому фильтруйте лишнее. На горизонте возможны интересные предложения – не отбрасывайте их сразу.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра вас могут тестировать на терпение и это тот экзамен, который реально пройти. Не торопитесь с решениями, даже если вас подгоняют. В финансах возможен небольшой плюс, если мыслить прагматично.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день вы будете мыслить очень четко и трезво, что поможет разложить проблему по полочкам. Не бойтесь говорить прямо – другие наоборот оценят ясность. Добрый день для бытовых дел, которые вы давно откладывали. Вечер принесет чувство завершенности, если не потребуете от себя идеала.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Есть риск, что кто-то из окружения пытается переложить на вас ответственность – не подхватывайте. Во второй половине дня появятся новые идеи, но дайте им "остыть", прежде чем что-то начать. Финансовые решения лучше не принимать импульсивно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День принесет вам энергию, но не разрешайте ей вылиться в новую драму. Сосредоточьтесь на том, что реально можете контролировать. Вероятна приятная новость или возможность продвинуться вперед в проекте. Вечер лучше провести в компании человека, которому доверяете.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Завтра будет много информации, и большинство из нее нужно будет отсеять. Не давайте людям влиять на ваш темп – именно он будет определять успех. Хороший день, чтобы взяться за дело, которое вы долго игнорировали. Вечером возможен неожиданный, но приятный сюрприз.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день будет продуктивным, если вы не станете придираться к себе из-за каждой мелочи. Возможен важный диалог, поэтому главное держать ровный тон. Вечер подойдет для отдыха без лишних людей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра вы легко можете привлечь внимание – главное не делать этого намеренно. Люди будут ценить вашу честность, поэтому говорите прямо. Хороший день для творческих или нестандартных задач. Вечером стоит сбавить темп и оградить себя от лишних новостей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Меньше волнуйтесь за то, что не зависит от вас – это реально работает. В работе возможен прорыв, если не скроетесь в собственных сомнениях. Вечер поможет ощутить стабильность, которой давно не хватало.