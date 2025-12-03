Гороскоп на 4 грудня: Ракам цікаві пропозиції, а Рибам прорив на роботі

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку не брати на себе чужі завдання

Рік Вогняного Коня принесе багатьом успіх. А поки "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 4 грудня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра з’явиться бажання пришвидшити події, але день вимагає трохи більше терпіння. Саме сповільнення допоможе уникнути дрібних прорахунків. Спробуйте не навантажувати себе чужими задачами і сконцентруватися на власних бажаннях. У другій половині дня краще вирішити все, що давно не давало спокою.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви будете максимально ефективні, якщо не будете намагатися контролювати все навколо. Дозвольте собі змінити план хоча б у дрібницях — це піде на користь. У фінансах можливі труднощі, але не варто перейматися — вони тимчасові.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

В цей четвер ви відчуєте, що люди навколо раптом "ожили" і хочуть вашої уваги, але не поспішайте відчиняти всі двері. Збережіть трохи особистого простору — він буде вам потрібен для роботи чи навчання. Сприятливий день для переговорів: ви легко зможете відстояти своє.

Рак (22 червня — 22 липня)

В цей день вам вдасться тримати баланс між роботою і собою, якщо не будете реагувати на дрібні провокації. Ваш емоційний радар буде дуже чутливим, тож відфільтровуйте зайве. На горизонті можливі цікаві пропозиції — не відкидайте їх одразу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра вас можуть тестувати на терплячість — і це той іспит, який реально пройти. Не поспішайте з рішеннями, навіть якщо вас підганяють. У фінансах можливий невеликий плюс, якщо мислити прагматично.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

В цей день ви будете мислити надзвичайно чітко й тверезо, що допоможе розкласти проблему по поличках. Не бійтеся говорити прямо — інші навпаки оцінять ясність. Добрий день для побутових справ, які ви давно відкладали. Вечір принесе відчуття завершеності, якщо не будете вимагати від себе ідеалу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Є ризик, що хтось із оточення намагається перекласти на вас відповідальність — не підхоплюйте. У другій половині дня з’являться нові ідеї, але дайте їм "охолонути", перш ніж щось почати. Фінансові рішення краще не приймати імпульсивно.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День принесе вам енергію, але не дозволяйте їй вилитися у нову драму. Сконцентруйтеся на тому, що реально можете контролювати. Ймовірна приємна новина або можливість просунутися вперед у проєкті. Вечір краще провести в компанії людини, якій довіряєте.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Завтра буде багато інформації, і більшість з неї треба буде відсіяти. Не давайте людям впливати на ваш темп — саме він визначатиме успіх. Хороший день, щоб узятися за справу, яку ви довго ігнорували. Увечері можливий несподіваний, але приємний сюрприз.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день буде продуктивним, якщо ви не станете присікатися до себе через кожну дрібницю. Можливий важливий діалог, тому головне тримати рівний тон. Вечір підійде для відпочинку без зайвих людей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра ви легко можете привернути увагу — головне не робити цього навмисно. Люди цінуватимуть вашу чесність, тому говоріть прямо. Добрий день для творчих або нестандартних задач. Увечері варто зменшити темп і відгородити себе від зайвих новин.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Менше хвилюйтеся за те, що не залежить від вас — це реально працює. У роботі можливий прорив, якщо не сховаєтеся у власні сумніви. Вечір допоможе відчути стабільність, якої давно бракувало.