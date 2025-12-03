Не путайте тесто и соседей: тест покажет, правильно ли вы употребляете "мішати" и "заважати"

Подсказка, которая поможет говорить на более чистом языке

Украинский язык не любит "универсальных" слов. Там, где кто-то говорит "не мішай", норма требует совсем другого глагола. Одно слово – для кастрюли и красок, другое – для шумных соседей и громкой музыки.

В современном украинском "мішати" и "заважати" – не полные двойники, а слова с разными зонами ответственности. "Телеграф" рассказывает, где между ними граница.

В разговорах "мішати" и "заважати" часто ставят рядом как будто бы синонимы. Это следствие влияния русского языка, где одно слово "мешают" закрывает и кухню, и препятствия. В украинском литературном языке эти функции разведены: один глагол о смешивании, второй – о препятствиях.

Что говорит словарь о "мішати"

В "Словаре украинского языка" глагол "мішати" имеет несколько основных значений: листать, взбалтывать, перемешивать что-нибудь ложкой или мешалкой; совмещать разнородные вещи; нарушать порядок расположения, "мішати карти", "мішати фарби на палітрі" и т.д. Также фиксируется разговорное значение – путать одно с другим, "мішати сон із дійсністю".

Отдельно представлено разговорное "мішати" в значении "мешать", например: "Геть же від лавки, не мішай людям в мене товар розбирати". Но современные источники по культуре речи подчеркивают: такое употребление появилось под влиянием русского "мешать" и для литературной нормы не желательно. Правильно: "не заважай людям", а не "не мішай людям".

Что значит "заважати"

Глагол "заважати" словарь истолковывает как "быть препятствием, становиться препятствием в чем-то, препятствовать". То есть речь идет о любом барьере – физическом или нематериальном: люди, шум, ветер, лишние мысли, неудобная одежда. К примеру, "діти заважають працювати, трафік заважає вчасно доїхати, шапка заважає бачити".

В пособиях по культуре речи прямо советуют: когда речь идет о препятствиях, норма – "заважати", а не "мішати". Там же приводят типичные примеры речевой ошибки: "мішати вчитися", "мішає працювати" – и правильные варианты: "заважати вчитися", "заважає працювати".

Главная разница простыми словами

"Мішати" – это о смешивать или перепутывать :

мішати суп ложкою;

мішати тісто, мішати інгредієнти;

мішати фарби, мішати карти;

мішати одне поняття з іншим (плутати).

"Заважати" — это препятствовать :

заважати працювати;

заважати слухати;

заважати руху транспорту;

шум заважає зосередитися.

Условная "проверка от языка" очень проста: если можно подставить "перемешивать" — уместно "мішати". Если можно подставить "препятствовать" – нужно "заважати".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как правильно выразить благодарность на украинском языке. Словари указывают на единственную правильную форму