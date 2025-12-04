С Днем Варвары! Милые картинки и теплые поздравления своими словами

В этот день, 4 декабря, отмечается большой праздник — День Варвары

По новому церковному календарю, 4 декабря, верующие почитают святую великомученицу Варвару. Она считается покровительницей горняков и женщин. Именно к святой Варваре обращаются за защитой беременные женщины и ей молятся о женихе незамужние девушки.

В этот день принято поздравлять друг друга с праздником, прося у святой Варвары покровительства от бед и всего плохого. "Телеграф" подготовил милые картинки и поздравления своими словами, чтобы вы могли поздравить близких в соцсетях и мессенджерах.

Поздравления и открытки с Днем Варвары

С праздником, дорогая Варвара! Желаю тебе в этот день душевного тепла и неиссякаемой веры в лучшее. Пусть твоя жизнь будет такой же красивой, как первые весенние цветы, а Святая Варвара всегда хранит тебя от невзгод. Счастья, здоровья и исполнения всех заветных желаний!

***

Поздравляю с Днем Варвары! Пусть этот день принесет тебе только светлые эмоции и вдохновение. Желаю, чтобы в твоем сердце всегда царили радость и гармония. Живи легко, с улыбкой встречая каждый новый день!

Поздравляю с Днем Варвары! Хочу пожелать тебе мира в душе и благополучия в доме. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя по правильному пути. И, конечно, крепкого здоровья и много-много счастливых моментов!

***

С Днем Святой Великомученицы Варвары! Желаю тебе силы духа и огромного терпения во всех начинаниях. Пусть вера освещает твой путь, делая его ярким и успешным. Оставайся такой же замечательной!

С Днем Варвары! Прими мои искренние поздравления! Желаю тебе, чтобы каждый твой день был согрет любовью родных и близких. Пусть в жизни будет как можно больше поводов для радости и смеха. Всех благ тебе!

***

Сегодня твой праздник — День Варвары! Желаю тебе женского счастья, которое соткано из маленьких радостей. Пусть жизнь дарит тебе только приятные сюрпризы и удачу в каждом деле. Будь всегда такой же доброй и светлой!

Поздравляю с Днем Варвары! Пусть покровительство Святой Варвары оберегает твою семью и дарит ей благодать. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни и исполнения всего задуманного. С праздником!

***

От всей души поздравляю тебя с Днем Варвары! Пусть в твоей жизни никогда не будет места грусти и разочарованиям. Желаю тебе верных друзей, взаимной любви и безграничного оптимизма!

С праздником, с Днем Варвары! Пусть этот день будет полон маленьких чудес и хорошего настроения. Желаю, чтобы твое сердце было открыто для добра, а душа всегда стремилась к прекрасному. Успехов тебе во всём!

***

Поздравляю с Днем Варвары! Желаю, чтобы твоя жизнь была насыщенной и интересной, как захватывающий фильм. Пусть все преграды легко преодолеваются, а рядом будут только искренние люди. Удачи и процветания!

С Днем Варвары! Желаю тебе множества ярких впечатлений и осуществления самых смелых мечтаний. Пусть каждый день приносит тебе только хорошие новости и отличное самочувствие. Живи с удовольствием!

***

Поздравляю тебя с Днем Варвары! Желаю, чтобы ты всегда чувствовала поддержку высших сил и была счастлива. Пусть твой дом будет полной чашей, а в семье царят понимание и забота. Крепко обнимаю и поздравляю!

