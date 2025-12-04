Рус

З Днем Варвари! Милі картинки і теплі привітання своїми словами

Галина Струс
Привітайте близьких зі святом святої Варвари
Привітайте близьких зі святом святої Варвари.

Цього дня, 4 грудня, відзначається велике свято — День Варвари

За новим церковним календарем, 4 грудня, віруючі шанують святу великомученицю Варвару. Вона вважається покровителькою гірників та жінок. Саме до святої Варвари звертаються за захистом вагітні жінки і їй моляться за нареченого незаміжні дівчата.

Цього дня прийнято вітати одне одного зі святом, просячи у святої Варвари заступництва від бід та всього лихого. "Телеграф" підготував милі картинки та привітання своїми словами, щоб ви могли привітати близьких у соцмережах та месенджерах.

Вітання та листівки з Днем Варвари

Зі святом, люба Варваро! Бажаю тобі цього дня душевного тепла та невичерпної віри у краще. Нехай твоє життя буде таким самим красивим, як перші весняні квіти, а Свята Варвара завжди оберігає тебе від негараздів. Щастя, здоров’я та виконання всіх заповітних бажань!

***

Вітаю із Днем Варвари! Нехай цей день принесе тобі лише світлі емоції та натхнення. Бажаю, щоб у твоєму серці завжди панували радість та гармонія. Живи легко, з посмішкою, зустрічаючи кожен новий день!

З Днем святої Варвари, картинки, листівки, вітання

Вітаю! Хочу побажати тобі миру в душі та благополуччя у домі. Нехай твій Господь завжди веде тебе правильним шляхом. І, звичайно, міцного здоров’я та багато-багато щасливих моментів!

***

З Днем Святої Великомучениці Варвари! Бажаю тобі сили духу та величезного терпіння у всіх починаннях. Нехай віра висвітлює твій шлях, роблячи його яскравим та успішним. Залишайся такою ж чудовою!

З Днем святої Варвари, картинки, листівки, вітання

Прийми мої щирі вітання з Днем Варвари! Бажаю тобі, щоб кожен твій день був зігрітий любов’ю рідних та близьких. Нехай у житті буде якнайбільше приводів для радості та сміху. Всіх благ тобі!

***

Сьогодні твоє свято – День Варвари! Бажаю тобі жіночого щастя, яке зіткане з маленьких радощів. Нехай життя дарує тобі лише приємні сюрпризи та удачу у кожній справі. Будь завжди такою ж доброю та світлою!

З Днем святої Варвари, картинки, листівки, вітання

Вітаю зі святом! Нехай заступництво Святої Варвари оберігає твою сім’ю і дарує їй благодать. Бажаю тобі міцного здоров’я, довгих років життя та виконання всього задуманого. Зі святом!

***

Від щирого серця вітаю тебе з Днем Варвари. Нехай у твоєму житті ніколи не буде місця смутку та розчарувань. Бажаю тобі вірних друзів, взаємної любові та безмежного оптимізму!

З Днем святої Варвари, картинки, листівки, вітання

Зі святом! Нехай цей день буде сповнений маленьких чудес та гарного настрою. Бажаю, щоб твоє серце було відкрито для добра, а душа завжди прагнула прекрасного. Успіхів тобі у всьому!

***

Вітаю з Днем Варвари! Бажаю, щоб твоє життя було насиченим та цікавим, як захоплюючий фільм. Нехай усі перешкоди легко долаються, а поряд будуть лише щирі люди. Удачі та процвітання!

З Днем святої Варвари, картинки, листівки, вітання

З Днем святої Варвари! Бажаю тобі безлічі яскравих вражень та здійснення найсміливіших мрій. Нехай кожен день приносить тобі тільки добрі новини та відмінне самопочуття. Живи із задоволенням!

***

Вітаю тебе з Днем Варвари! Бажаю, щоб ти завжди відчувала підтримку вищих сил та була щаслива. Нехай твій дім буде повною чашею, а в сім’ї панують розуміння та турбота. Міцно обіймаю та вітаю!

З Днем святої Варвари, картинки, листівки, вітання
З Днем святої Варвари, картинки, листівки, вітання
З Днем святої Варвари, картинки, листівки, вітання

