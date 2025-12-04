З Днем Варвари! Милі картинки і теплі привітання своїми словами

Цього дня, 4 грудня, відзначається велике свято — День Варвари

За новим церковним календарем, 4 грудня, віруючі шанують святу великомученицю Варвару. Вона вважається покровителькою гірників та жінок. Саме до святої Варвари звертаються за захистом вагітні жінки і їй моляться за нареченого незаміжні дівчата.

Цього дня прийнято вітати одне одного зі святом, просячи у святої Варвари заступництва від бід та всього лихого. "Телеграф" підготував милі картинки та привітання своїми словами, щоб ви могли привітати близьких у соцмережах та месенджерах.

Вітання та листівки з Днем Варвари

Зі святом, люба Варваро! Бажаю тобі цього дня душевного тепла та невичерпної віри у краще. Нехай твоє життя буде таким самим красивим, як перші весняні квіти, а Свята Варвара завжди оберігає тебе від негараздів. Щастя, здоров’я та виконання всіх заповітних бажань!

***

Вітаю із Днем Варвари! Нехай цей день принесе тобі лише світлі емоції та натхнення. Бажаю, щоб у твоєму серці завжди панували радість та гармонія. Живи легко, з посмішкою, зустрічаючи кожен новий день!

Вітаю! Хочу побажати тобі миру в душі та благополуччя у домі. Нехай твій Господь завжди веде тебе правильним шляхом. І, звичайно, міцного здоров’я та багато-багато щасливих моментів!

***

З Днем Святої Великомучениці Варвари! Бажаю тобі сили духу та величезного терпіння у всіх починаннях. Нехай віра висвітлює твій шлях, роблячи його яскравим та успішним. Залишайся такою ж чудовою!

Прийми мої щирі вітання з Днем Варвари! Бажаю тобі, щоб кожен твій день був зігрітий любов’ю рідних та близьких. Нехай у житті буде якнайбільше приводів для радості та сміху. Всіх благ тобі!

***

Сьогодні твоє свято – День Варвари! Бажаю тобі жіночого щастя, яке зіткане з маленьких радощів. Нехай життя дарує тобі лише приємні сюрпризи та удачу у кожній справі. Будь завжди такою ж доброю та світлою!

Вітаю зі святом! Нехай заступництво Святої Варвари оберігає твою сім’ю і дарує їй благодать. Бажаю тобі міцного здоров’я, довгих років життя та виконання всього задуманого. Зі святом!

***

Від щирого серця вітаю тебе з Днем Варвари. Нехай у твоєму житті ніколи не буде місця смутку та розчарувань. Бажаю тобі вірних друзів, взаємної любові та безмежного оптимізму!

Зі святом! Нехай цей день буде сповнений маленьких чудес та гарного настрою. Бажаю, щоб твоє серце було відкрито для добра, а душа завжди прагнула прекрасного. Успіхів тобі у всьому!

***

Вітаю з Днем Варвари! Бажаю, щоб твоє життя було насиченим та цікавим, як захоплюючий фільм. Нехай усі перешкоди легко долаються, а поряд будуть лише щирі люди. Удачі та процвітання!

З Днем святої Варвари! Бажаю тобі безлічі яскравих вражень та здійснення найсміливіших мрій. Нехай кожен день приносить тобі тільки добрі новини та відмінне самопочуття. Живи із задоволенням!

***

Вітаю тебе з Днем Варвари! Бажаю, щоб ти завжди відчувала підтримку вищих сил та була щаслива. Нехай твій дім буде повною чашею, а в сім’ї панують розуміння та турбота. Міцно обіймаю та вітаю!

Раніше "Телеграф" розповідав, що подарувати військовим на День святого Миколая. У списку ідей термобілизна, косметика, солодощі та не тільки.