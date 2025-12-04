"Должен был быть лимузин": странное авто рассмешило сеть (видео)
Пользователи соцсетей "взорвались" остроумными комментариями, увидев необычное изделие немецкого автопрома
На улицах Львова был замечен очень длинный микроавтобус. Этот удивительный автомобиль буквально "взорвал" сеть.
В сети появилось видео необычного транспортного средства. Внешне он похож на Mercedes Sprinter, но гораздо длиннее.
Пользователи соцсетей засыпали комментариями автора видео. Многие сравнивали длину буса с рабочей неделей, а некоторые назвали его "гаражом для Матизов".
"Зашел в одну дверь, а вышел во вторник", — отметил один из комментаторов.
Также комментаторы обратили внимание, что такое транспортное средство "растет с каждым годом". Некоторые считают, что такой "аппарат уже нужно ставить на рельсы".
"Он хотел быть лимузином", – добавил один из пользователей.
Стоит добавить, что Mercedes-Benz Sprinter, начиная с 1995 года, выпускался в трех вариантах колесной базы: 3,0 м; 3,55м и 4,01м. Скорее всего, супердлинный автомобиль из Львова был доработан кустарными методами, что, безусловно, повлияло на безопасность поездок.
