"Должен был быть лимузин": странное авто рассмешило сеть (видео)

Пользователи соцсетей "взорвались" остроумными комментариями, увидев необычное изделие немецкого автопрома

На улицах Львова был замечен очень длинный микроавтобус. Этот удивительный автомобиль буквально "взорвал" сеть.

В сети появилось видео необычного транспортного средства. Внешне он похож на Mercedes Sprinter, но гораздо длиннее.

Супердлинный автомобиль во Львове

Супердлинный автомобиль во Львове

Пользователи соцсетей засыпали комментариями автора видео. Многие сравнивали длину буса с рабочей неделей, а некоторые назвали его "гаражом для Матизов".

"Зашел в одну дверь, а вышел во вторник", — отметил один из комментаторов.

Комментарии пользователей

Также комментаторы обратили внимание, что такое транспортное средство "растет с каждым годом". Некоторые считают, что такой "аппарат уже нужно ставить на рельсы".

"Он хотел быть лимузином", – добавил один из пользователей.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Стоит добавить, что Mercedes-Benz Sprinter, начиная с 1995 года, выпускался в трех вариантах колесной базы: 3,0 м; 3,55м и 4,01м. Скорее всего, супердлинный автомобиль из Львова был доработан кустарными методами, что, безусловно, повлияло на безопасность поездок.

Mercedes-Benz Sprinter Фото infocar.ua

Ранее "Телеграф" писал, что в сети завирусилось фото пушистого "работника" в магазине "Аврора".