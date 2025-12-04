"Мав бути лімузин": дивне авто розсмішило мережу (відео)

Користувачі соцмереж "вибухнули" дотепними коментарями, побачивши незвичайний виріб німецького автопрому

На вулицях Львова було помічено дуже довгий мікроавтобус. Цей дивовижний автомобіль буквально "підірвав" мережу.

У мережі з’явилося відео незвичайного транспортного засобу. Зовні він схожий на Mercedes Sprinter, але набагато довший.

Супердовгий автомобіль у Львові

Користувачі соцмереж засипали коментарями автора відео. Багато хто порівнював довжину буса з робочим тижнем, а дехто назвав його "гаражем для Матізів".

"Зайшов в одні двері, а вийшов у вівторок", — зазначив один із коментаторів.

Коментарі користувачів

Також коментатори звернули увагу, що такий транспортний засіб "зростає з кожним роком". Дехто вважає, що такий "апарат вже потрібно ставити на рейки".

"Він хотів бути лімузином", — додав один із користувачів.

