"Мав бути лімузин": дивне авто розсмішило мережу (відео)

Вадим Михальченко
"Мав бути лімузин": дивне авто розсмішило мережу (відео) Новина оновлена 04 грудня 2025, 16:47

Користувачі соцмереж "вибухнули" дотепними коментарями, побачивши незвичайний виріб німецького автопрому

На вулицях Львова було помічено дуже довгий мікроавтобус. Цей дивовижний автомобіль буквально "підірвав" мережу.

У мережі з’явилося відео незвичайного транспортного засобу. Зовні він схожий на Mercedes Sprinter, але набагато довший.

Супердовгий автомобіль у Львові
Автомобіль на вулиці у Львові
Супердовгий автомобіль у Львові

Користувачі соцмереж засипали коментарями автора відео. Багато хто порівнював довжину буса з робочим тижнем, а дехто назвав його "гаражем для Матізів".

"Зайшов в одні двері, а вийшов у вівторок", — зазначив один із коментаторів.

Коментарі про дуже довгий автомобіль у Львові
Коментарі користувачів

Також коментатори звернули увагу, що такий транспортний засіб "зростає з кожним роком". Дехто вважає, що такий "апарат вже потрібно ставити на рейки".

"Він хотів бути лімузином", — додав один із користувачів.

Коментарі про дуже довгий автомобіль у Львові
Коментарі користувачів
Коментарі про дуже довгий автомобіль у Львові
Коментарі користувачів

