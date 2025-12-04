Пампух — не пончик и не пирожок. В чем разница, которую россияне никогда не заметят

Вкус Рождества в одном слове

У украинского языка есть слова, которые пахнут теплом кухни и праздниками. Они звучат так уютно и вкусно, что даже без рецепта представляешь что-нибудь мягкое и воздушное. Иногда одно слово способно передать целую традицию.

Именно такоим является пампух. Россияне считают, что это пончик или пирожок, но на самом деле все не столь однозначно. "Телеграф" рассказывает, почему эти названия не одинаковы и почему перевести слово на русский полностью невозможно.

В "Словаре украинского языка" (СУМ) отмечено, что пампух — это разновидность пышки, рыхлой дрожжевой выпечки, которую жарили или пекли, часто с маком, повидлом или медом. В классической традиции их готовили именно к Рождеству. В цитатах писателей слово встречается не раз: "А бублички не до смаку? А пампухи з медом? Солодкі…".

Толкование слова "пампух"

Россияне говорят "пончики" или "пирожки", но эти названия передают только форму, а не смысл. Пампух – это не просто тесто, а блюдо с праздничным значением, и в русском языке нет слова с такой культурной привязкой. Там нет традиционного "рождественского пампуха", а произношение "па-мпух" для них необычно — сочетание "мп" они часто упрощают.

Украинские пампухи бывают сладкими и солеными, их подают с чесноком, медом, маком. Пончики же обычно жарят во фритюре и подают посыпанным сахаром. У пирожка другая структура теста — он более легкий, пухлый и не всегда жареный в масле.

